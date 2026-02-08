Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴Bayern Múnich vs. Hoffenheim, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en Bundesliga
EN VIVO

🔴Bayern Múnich vs. Hoffenheim, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en Bundesliga

Este domingo, el cuadro 'bávaro' intentará volver a la senda del triunfo en la liga alemana, enfrentando como local al Hoffenheim por la jornada 21. ¡Entérese de todos los detalles!

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 8 de feb, 2026
Bayern Múnich vs. Hoffenheim
Fotos: AFP
  • 10:40 a. m. - Bayern Múnich vs. Hoffenheim
    🔵⚪¡Titular del Hoffenheim!🔵⚪

  • 10:38 a. m. - Bayern Múnich vs. Hoffenheim
    🔴⚪¡Titular del Bayern Múnich!🔴⚪

  • 10:35 a. m. - Bayern Múnich vs. Hoffenheim
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

    El duelo podrá observarse a través de Disney+ Premium. Igualmente, podrán seguir el minuto a minuto, y las acciones más destacadas de Lucho Díaz en el juego, en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

  • 10:31 a. m. - Bayern Múnich vs. Hoffenheim
    🕛¿A qué hora se jugará el partido?🕛

    El encuentro entre el Bayern Múnich y el Hoffenheim está programado para las 11:30 a.m. (hora de Colombia).

  • 10:28 a. m. - Bayern Múnich vs. Hoffenheim
    👋¡Bienvenidos!👋

    El Bayern se enfrentará al Hoffenheim, tercero de la Bundesliga.

