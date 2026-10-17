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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Bayern Múnich vs RB Leipzig, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido, con Luis Díaz
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🔴 Bayern Múnich vs RB Leipzig, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido, con Luis Díaz

En el Allianz Arena y por la fecha 6 de Bundesliga, Bayern Múnich, de irregular arranque de temporada, recibe a los dirigidos por Martín Demichelis, en un duelo clave.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 17 de oct, 2026
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Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise y todo Bayern Múnich celebran un gol
Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise y todo Bayern Múnich celebran un gol
Getty Images
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  • 10:20 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. RB LEIPZIG
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    El Allianz Arena, en Múnich, abre sus puertas para este compromiso.

  • 10:20 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. RB LEIPZIG
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Bundesliga, el balón rodará a las 11:30 p.m. (hora de Colombia).

  • 10:19 a. m. - PREVIA DE BAYERN MÚNICH VS. RB LEIPZIG
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de la Bundesliga.

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