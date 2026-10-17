🔴 Bayern Múnich vs RB Leipzig, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido, con Luis Díaz

✍️ Últimos partidos del Bayern
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- SV Elversberg 1-2 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 5-0 Bodo Glimt
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El Allianz Arena, en Múnich, abre sus puertas para este compromiso.
De acuerdo con la programación de la Bundesliga, el balón rodará a las 11:30 p.m. (hora de Colombia).
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de la Bundesliga.
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