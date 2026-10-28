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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴Bayern Múnich vs. Real Madrid, EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League Femenina
EN VIVO

🔴Bayern Múnich vs. Real Madrid, EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League Femenina

Linda Caicedo y compañía en el Real Madrid femenino visitan este miércoles al Bayern Múnich, en partido por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League Femenina. ¡SÍGALO EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 28 de oct, 2026
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Linda Caicedo, figura y delantera del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo, figura y delantera del Real Madrid femenino.
Foto: Getty Imágenes
REFRESCAR
  • 12:55 p. m.
    ⚽⚪ ¡GOOOOOL de Real Madrid! 0-1⚽⚪

    Athenea del Castillo adelantó a las 'merengues' contra el Bayern; la asistencia fue de Linda Caicedo.

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  • 12:48 p. m.
    ⌚⚽ ¡Comenzó el partido! ⌚⚽

    Rodó el balón, ya juegan Bayern y Real Madrid en la Champions League femenina.

  • 12:40 p. m.
    ⌚⚽ ¡Todo está listo para el partido!⌚⚽

    Las protagonistas están listas para el duelo en tierras alemanas.

  • 12:27 p. m.
    ☑️🔴¡Así luce el vestuario de las 'bávaras'!☑️🔴

  • 12:24 p. m.
    👊🏼🔴 ¡La alineación del Bayern Femenino! 👊🏼🔴

  • 12:21 p. m. - 👊🏼¡TITULARES CONFIRMADAS!👊🏼
    ☑️⚪ El XI del Real Madrid femenino ☑️⚪

  • 12:14 p. m.
    ☑️⚪ Listo, el camerino de las 'merengues' ☑️⚪

  • 12:10 p. m.
    🤔⚪¿Cómo va el Real Madrid en la Champions League femenina? 🤔⚪

    Las dirigidas por Pau Quesada suman dos puntos en dos compromisos disputados, ubicándose parcialmente en la decimosegunda casilla. Mientras que el Bayern Múnich ostenta cuatro enteros y está en los primeros lugares de la clasificación general.

  • 12:03 p. m.
    🤔⌚¿A qué hora es el partido? 🤔⌚

    A las 12:45 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en el FC Bayern Campus para el duelo entre 'bávaras' y 'merengues'.

  • 12:01 p. m.
    👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼

    👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso por Champions League Femenina entre Bayern Múnich y Real Madrid, equipo que tiene en sus filas a la delantera colombiana Linda Caicedo.

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