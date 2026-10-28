🔴Bayern Múnich vs. Real Madrid, EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League Femenina

Athenea del Castillo adelantó a las 'merengues' contra el Bayern; la asistencia fue de Linda Caicedo.
- 12:55 p. m.⚽⚪ ¡GOOOOOL de Real Madrid! 0-1⚽⚪
- 12:48 p. m.⌚⚽ ¡Comenzó el partido! ⌚⚽
Rodó el balón, ya juegan Bayern y Real Madrid en la Champions League femenina.
- 12:40 p. m.⌚⚽ ¡Todo está listo para el partido!⌚⚽
Las protagonistas están listas para el duelo en tierras alemanas.
- 12:27 p. m.☑️🔴¡Así luce el vestuario de las 'bávaras'!☑️🔴
- 12:24 p. m.👊🏼🔴 ¡La alineación del Bayern Femenino! 👊🏼🔴
So gehen wir in die Champions League Partie gegen Real Madrid. 🔴⚪— FC Bayern Frauen (@FCBfrauen) October 28, 2026
ℹ️ Sarah Zadrazil steht aufgrund muskulärer Probleme nicht im Kader. pic.twitter.com/fYlFHEqggP
- 12:21 p. m. - 👊🏼¡TITULARES CONFIRMADAS!👊🏼☑️⚪ El XI del Real Madrid femenino ☑️⚪
📋 Nuestro XI inicial.— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) October 28, 2026
✅ Our starting XI.
🆚 @FCBfrauen pic.twitter.com/PoBz8mosE8
- 12:14 p. m.☑️⚪ Listo, el camerino de las 'merengues' ☑️⚪
- 12:10 p. m.🤔⚪¿Cómo va el Real Madrid en la Champions League femenina? 🤔⚪
Las dirigidas por Pau Quesada suman dos puntos en dos compromisos disputados, ubicándose parcialmente en la decimosegunda casilla. Mientras que el Bayern Múnich ostenta cuatro enteros y está en los primeros lugares de la clasificación general.
- 12:03 p. m.🤔⌚¿A qué hora es el partido? 🤔⌚
A las 12:45 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en el FC Bayern Campus para el duelo entre 'bávaras' y 'merengues'.
- 12:01 p. m.👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼
👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso por Champions League Femenina entre Bayern Múnich y Real Madrid, equipo que tiene en sus filas a la delantera colombiana Linda Caicedo.
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