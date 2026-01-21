🔴Bayern Múnich vs. Union St. Gilloise, EN VIVO: siga el minuto a minuto en Champions League

Centro al área y remate desviado del defensor Kevin Mac Allister.
- 03:22 p. m. - 🕒Minuto 19Aproximación del visitante
- 03:20 p. m. - 🕒Minuto 17🟨Amarilla para el Bayern🟨
Kim Min Jae le pegó una patada a un rival y recibió la amonestación.
- 03:14 p. m. - 🕒Minuto 11Chance para el Bayern
Karl sacó un remate que se fue cerca del arco del St. Gilloise.
- 03:02 p. m. - Bayern Múnich vs. Union Saint Gilloise🚨¡Inicia el partido!🚨
Ya rueda el balón en el Allianz Arena para el partido entre el Bayern Múnich y Union Saint Gilloise.
- 02:36 p. m. - Bayern Múnich vs. Union Saint Gilloise⚫🟡¡Titular del Union Saint Gilloise!⚫🟡
How we line up in Munich for our Champions League night! ALLEZ L’UNION ! 💛💙 pic.twitter.com/4TYJGCKhkW— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 21, 2026
- 02:34 p. m. - Bayern Múnich vs. Union Saint Gilloise🔴⚪¡Titular del Bayern Múnich!🔴⚪
💫 Unsere erste 𝑼𝑪𝑳-𝑺𝑻𝑨𝑹𝑻𝑬𝑳𝑭 2026! 💫 pic.twitter.com/mssLC36RYT— FC Bayern München (@FCBayern) January 21, 2026
- 02:32 p. m. - Bayern Múnich vs. Union Saint Gilloise📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜
El duelo entre alemanes y belgas tendrá transmisión de ESPN y Disney+. Además, podrán seguir el minuto a minuto, y las jugadas más destacadas de Luis Díaz en el partido, en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.
- 02:27 p. m. - Bayern Múnich vs. Union Saint Gilloise🕕¿A qué hora se jugará el partido?🕕
El encuentro iniciará a las 3:00 p.m. (hora de Colombia).
- 02:26 p. m. - Bayern Múnich vs Union Saint Gilloise👋¡Bienvenidos!👋
En el Allianz Arena, jugarán Bayern Múnich y Union Saint Gilloise por la Champions League. Luis Díaz vuelve a actuar en el torneo.
