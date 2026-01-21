Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴Bayern Múnich vs. Union St. Gilloise, EN VIVO: siga el minuto a minuto en Champions League
EN VIVO

🔴Bayern Múnich vs. Union St. Gilloise, EN VIVO: siga el minuto a minuto en Champions League

Luis Díaz volverá a jugar en la Champions League este miércoles, cuando los 'bávaros' enfrenten al Union Saint Gilloise por la fecha siete de la fase de liga. ¡Siga todos los detalles!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 21 de ene, 2026
Bayern Múnich vs. Union Saint Gilloise
Fotos: AFP
  • 03:22 p. m. - 🕒Minuto 19
    Aproximación del visitante

    Centro al área y remate desviado del defensor Kevin Mac Allister.

  • 03:20 p. m. - 🕒Minuto 17
    🟨Amarilla para el Bayern🟨

    Kim Min Jae le pegó una patada a un rival y recibió la amonestación.

  • 03:14 p. m. - 🕒Minuto 11
    Chance para el Bayern

    Karl sacó un remate que se fue cerca del arco del St. Gilloise.

  • 03:02 p. m. - Bayern Múnich vs. Union Saint Gilloise
    🚨¡Inicia el partido!🚨

    Ya rueda el balón en el Allianz Arena para el partido entre el Bayern Múnich y Union Saint Gilloise.

  • 02:36 p. m. - Bayern Múnich vs. Union Saint Gilloise
    ⚫🟡¡Titular del Union Saint Gilloise!⚫🟡

  • 02:34 p. m. - Bayern Múnich vs. Union Saint Gilloise
    🔴⚪¡Titular del Bayern Múnich!🔴⚪

  • 02:32 p. m. - Bayern Múnich vs. Union Saint Gilloise
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

    El duelo entre alemanes y belgas tendrá transmisión de ESPN y Disney+. Además, podrán seguir el minuto a minuto, y las jugadas más destacadas de Luis Díaz en el partido, en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

  • 02:27 p. m. - Bayern Múnich vs. Union Saint Gilloise
    🕕¿A qué hora se jugará el partido?🕕

    El encuentro iniciará a las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

  • 02:26 p. m. - Bayern Múnich vs Union Saint Gilloise
    👋¡Bienvenidos!👋

    En el Allianz Arena, jugarán Bayern Múnich y Union Saint Gilloise por la Champions League. Luis Díaz vuelve a actuar en el torneo.

