🔴Bayern Múnich vs. Union St. Gilloise, EN VIVO: siga el minuto a minuto en Champions League

📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

El duelo entre alemanes y belgas tendrá transmisión de ESPN y Disney+. Además, podrán seguir el minuto a minuto, y las jugadas más destacadas de Luis Díaz en el partido, en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.