Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Reviva la victoria 8-1 del Bayern Múnich frente al Wolfsburgo en la Bundesliga
EN VIVO

Reviva la victoria 8-1 del Bayern Múnich frente al Wolfsburgo en la Bundesliga

El cuadro 'bávaro' aplastó 8-1 a 'los lobos' en el reinicio de la Bundesliga en 2026. 'Lucho' Díaz fue titular, jugó los 90 minutos, hizo gol y dio dos asistencias.

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 11 de ene, 2026
Bayern Múnich vs. Wolfsburg
Bayern Múnich vs. Wolfsburg
Foto: AFP
Foto: AFP
  • 01:26 p. m. - Bayern Múnich 8 - 1 Wolfsburg
    🚨¡Finaliza el juego!🚨

    Bayern Múnich derrotó 8-1 al Wolfsburg en la jornada 16 de la Bundesliga.

  • 01:19 p. m. - 🕒Minuto 88
    ⚽¡GOOOOOOOOOOL del Bayern Múnich!⚽

    Pase de Tah y Goretzka cayéndose marca el octavo de su equipo.

  • 01:07 p. m. - 🕒Minuto 76
    ⚽¡GOOOOOOOOOOOL del Bayern Múnich!⚽

    Asistencia de Luis Díaz, para que Olise también firme su doblete en el partido.

  • 12:59 p. m. - 🕒Minuto 69
    ⚽¡GOOOOOOOOOOL del Bayern Múnich!⚽

    Kane se suma a la fiesta. Tiro colocado del inglés, al que no puede llegar el arquero rival.

  • 12:58 p. m. - 🕒Minuto 67
    ⚽¡GOOOOOOOOOOL del Bayern Múnich!⚽

    Llegó el quinto del 'gigante de Baviera'. Pase de Kane y Guerreiro define a placer.

  • 12:51 p. m. - 🕒Minuto 60
    Chance para el Bayern

    Gran acción de Olise en la que le pasó el balón a Kane, que picó la pelota pero el arquero del Wolfsburg le achicó bien el arco.

  • 12:44 p. m. - 🕒Minuto 53
    ⚽¡GOOOOOOOOOOOL del Bayern Múnich!⚽

    Doblete de Luis Díaz para poner el cuarto de los 'bávaros' en el partido.

  • 12:41 p. m. - 🕒Minuto 49
    ⚽¡GOOOOOOOOOOL del Bayern Múnich!⚽

    Jugada individual de Olise, que culminó con un gran disparo de zurda que venció al arquero Grabara.

  • 12:39 p. m. - 🕒Minuto 48
    Oportunidad para el Bayern

    Remate de Olise que fue bien despejado por Grabara.

  • 12:37 p. m. - Bayern Múnich 2 - 1 Wolfsburg
    🚨¡Comienza el segundo tiempo!🚨

    Inicia la segunda parte del duelo entre el Bayern y el Wolfsburg.

  • 12:19 p. m. - Bayern Múnich 2 - 1 Wolfsburg
    🚨¡Final del primer tiempo!🚨

    Parcialmente, el Bayern vence 2-1 al Wolfsburg en el reinicio de la Bundesliga en 2026.

  • 12:11 p. m. - 🕒Minuto 39
    Casi llega el tercero del local

    Remate de Karl, atajó Grabara y en el rebote por poco anota Luis Díaz con la rodilla.

  • 12:01 p. m. - 🕒Minuto 30
    ⚽¡GOOOOOOOOOOL del Bayern Múnich!⚽

    Otra vez 'Lucho'. Centro de Olise y cabezazo del colombiano para adelantar al Bayern en el marcador.

  • 11:54 a. m. - 🕒Minuto 22
    Ocasión para el Wolfsburg

    Eriksen lanzó un remate fuerte que se fue por encima del arco defendido por Neuer.

  • 11:45 a. m. - 🕒Minuto 13
    ⚽¡GOOOOOOOOOOL del Wolfsburg!⚽

    Muy rápido empató el visitante. Asistencia de Majer para que Pejcinovic cruce su remate y ponga el 1-1.

  • 11:41 a. m. - 🕒Minuto 9
    Por poco 'Lucho' Díaz

    El guajiro recibió un gran pase de Olise pero definió afuera del arco defendido por Grabara.

  • 11:37 a. m. - 🕒Minuto 5
    ⚽¡GOOOOOOOOOL del Bayern Múnich!⚽

    Luis Díaz desbordó por banda izquierda y tiró un centro que Fischer metió en su propia portería.

  • 11:31 a. m. - Bayern Múnich vs. Wolfsburg
    🚨¡Inicia el partido!🚨

    Ya rueda el balón en el estadio Allianz Arena.

  • 11:04 a. m. - Bayern Múnich vs. Wolfsburg
    🟢¡Titular del Wolfsburg!🟢

  • 10:38 a. m. - Bayern Múnich vs. Wolfsburg
    🔴⚪¡Titular del Bayern Múnich!🔴⚪

  • 10:35 a. m. - Bayern Múnich vs. Wolfsburg
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

    El duelo se podrá observar por Disney+ Premium. Igualmente, podrán seguir el minuto a minuto, y las jugadas más importantes de Luis Díaz en el partido, en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

  • 10:28 a. m. - Bayern Múnich vs. Wolfsburg
    🕛¿A qué hora se jugará el partido?🕛

    El encuentro entre los 'bávaros' y los 'lobos' se disputará a partir de las 11:30 a.m. (hora de Colombia).

  • 10:25 a. m. - Bayern Múnich vs. Wolfsburg
    👋¡Bienvenidos!👋

    Regresan las emociones de la Bundesliga. El Bayern Múnich recibirá en su casa al Wolfsburg.

