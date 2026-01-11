Reviva la victoria 8-1 del Bayern Múnich frente al Wolfsburgo en la Bundesliga

📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

El duelo se podrá observar por Disney+ Premium. Igualmente, podrán seguir el minuto a minuto, y las jugadas más importantes de Luis Díaz en el partido, en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.