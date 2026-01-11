Reviva la victoria 8-1 del Bayern Múnich frente al Wolfsburgo en la Bundesliga

Bayern Múnich derrotó 8-1 al Wolfsburg en la jornada 16 de la Bundesliga.
- 01:26 p. m. - Bayern Múnich 8 - 1 Wolfsburg🚨¡Finaliza el juego!🚨
- 01:19 p. m. - 🕒Minuto 88⚽¡GOOOOOOOOOOL del Bayern Múnich!⚽
Pase de Tah y Goretzka cayéndose marca el octavo de su equipo.
- 01:07 p. m. - 🕒Minuto 76⚽¡GOOOOOOOOOOOL del Bayern Múnich!⚽
Asistencia de Luis Díaz, para que Olise también firme su doblete en el partido.
- 12:59 p. m. - 🕒Minuto 69⚽¡GOOOOOOOOOOL del Bayern Múnich!⚽
Kane se suma a la fiesta. Tiro colocado del inglés, al que no puede llegar el arquero rival.
- 12:58 p. m. - 🕒Minuto 67⚽¡GOOOOOOOOOOL del Bayern Múnich!⚽
Llegó el quinto del 'gigante de Baviera'. Pase de Kane y Guerreiro define a placer.
- 12:51 p. m. - 🕒Minuto 60Chance para el Bayern
Gran acción de Olise en la que le pasó el balón a Kane, que picó la pelota pero el arquero del Wolfsburg le achicó bien el arco.
- 12:44 p. m. - 🕒Minuto 53⚽¡GOOOOOOOOOOOL del Bayern Múnich!⚽
Doblete de Luis Díaz para poner el cuarto de los 'bávaros' en el partido.
- 12:41 p. m. - 🕒Minuto 49⚽¡GOOOOOOOOOOL del Bayern Múnich!⚽
Jugada individual de Olise, que culminó con un gran disparo de zurda que venció al arquero Grabara.
- 12:39 p. m. - 🕒Minuto 48Oportunidad para el Bayern
Remate de Olise que fue bien despejado por Grabara.
- 12:37 p. m. - Bayern Múnich 2 - 1 Wolfsburg🚨¡Comienza el segundo tiempo!🚨
Inicia la segunda parte del duelo entre el Bayern y el Wolfsburg.
- 12:19 p. m. - Bayern Múnich 2 - 1 Wolfsburg🚨¡Final del primer tiempo!🚨
Parcialmente, el Bayern vence 2-1 al Wolfsburg en el reinicio de la Bundesliga en 2026.
- 12:11 p. m. - 🕒Minuto 39Casi llega el tercero del local
Remate de Karl, atajó Grabara y en el rebote por poco anota Luis Díaz con la rodilla.
- 12:01 p. m. - 🕒Minuto 30⚽¡GOOOOOOOOOOL del Bayern Múnich!⚽
Otra vez 'Lucho'. Centro de Olise y cabezazo del colombiano para adelantar al Bayern en el marcador.
- 11:54 a. m. - 🕒Minuto 22Ocasión para el Wolfsburg
Eriksen lanzó un remate fuerte que se fue por encima del arco defendido por Neuer.
- 11:45 a. m. - 🕒Minuto 13⚽¡GOOOOOOOOOOL del Wolfsburg!⚽
Muy rápido empató el visitante. Asistencia de Majer para que Pejcinovic cruce su remate y ponga el 1-1.
- 11:41 a. m. - 🕒Minuto 9Por poco 'Lucho' Díaz
El guajiro recibió un gran pase de Olise pero definió afuera del arco defendido por Grabara.
- 11:37 a. m. - 🕒Minuto 5⚽¡GOOOOOOOOOL del Bayern Múnich!⚽
Luis Díaz desbordó por banda izquierda y tiró un centro que Fischer metió en su propia portería.
- 11:31 a. m. - Bayern Múnich vs. Wolfsburg🚨¡Inicia el partido!🚨
Ya rueda el balón en el estadio Allianz Arena.
- 11:04 a. m. - Bayern Múnich vs. Wolfsburg🟢¡Titular del Wolfsburg!🟢
🐺 ALINEACIÓN 🐺— VfL Wolfsburg ES (@VfLWolfsburg_ES) January 11, 2026
Los 11 Lobos que inician en Múnich.#VfLWolfsburg #FCBWOB pic.twitter.com/Wg4a4drJPF
- 10:38 a. m. - Bayern Múnich vs. Wolfsburg🔴⚪¡Titular del Bayern Múnich!🔴⚪
Mit dieser 🔴 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝟏𝟏 ⚪ ins erste Bundesliga-Spiel 2026! pic.twitter.com/VSqiDqE8Bo— FC Bayern München (@FCBayern) January 11, 2026
- 10:35 a. m. - Bayern Múnich vs. Wolfsburg📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜
El duelo se podrá observar por Disney+ Premium. Igualmente, podrán seguir el minuto a minuto, y las jugadas más importantes de Luis Díaz en el partido, en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.
- 10:28 a. m. - Bayern Múnich vs. Wolfsburg🕛¿A qué hora se jugará el partido?🕛
El encuentro entre los 'bávaros' y los 'lobos' se disputará a partir de las 11:30 a.m. (hora de Colombia).
- 10:25 a. m. - Bayern Múnich vs. Wolfsburg👋¡Bienvenidos!👋
Regresan las emociones de la Bundesliga. El Bayern Múnich recibirá en su casa al Wolfsburg.
Publicidad