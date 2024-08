¡Bomba en Argentina por James Rodríguez!: llegaría a un grande

James Rodríguez ha evidenciado en sus redes sociales que se encuentra activo y entrenándose mientras define cuál será su siguiente destino deportivo. El volante cucuteño ha sido protagonista de los rumores del mercado de fichajes, esto luego de su salida del Sao Paulo, de Brasil. Lo cierto es que en las últimas horas desde Argentina 'soltaron una bomba' y tiene como personaje al principal al '10' de la Selección Colombia.

¿De qué se trata? El exfutbolista del Real Madrid ha empezado a sonar con fuerza para arribar a un grande de este país, al elenco que hoy en día es entrenado por Marcelo Gallardo: River Plate. La información de los acercamientos entre la 'banda cruzada' y Rodríguez Rubio la entregó el periodista Gabriel Anello, de 'Radio Mitre'.

En ese orden de ideas, se le escuchó al comunicador en dicha radio lo siguiente: "Yo con la de Gallardo me tendría que retirar, pero sigo redoblando, pero me dicen que en las próximas horas confirman a James (Rodríguez). Que James va a ser refuerzo de River Plate. Me dicen que él está a un paso. Fue fundamental el llamado telefónico de Gallardo. Dice que Gallardo lo llamó por teléfono y el tipo quedó..."

Aquí el video donde se habla del interés de River Plate por James Rodríguez:

— Cabezón Riverplatense (@Labobadeandres_) August 20, 2024

De otro lado fue el propio Anello el que habló de la vuelta de Marcelo Gallardo a River Plate, luego de que se conociera que Martín Demichelis no continuaba en el banquillo técnico.

Así que la información de la posible llegada de James a la 'banda' tiene más que ilusionados a los hinchas 'millonarios', quienes no han dudado en compartir algunas fotografías del colombiano ya vistiendo los colores del club argentino y también evocaron un mensaje que el '10' de la 'tricolor' escribió hace algún tiempo cuando River descendió.

En su momento, el capitán de la Selección Colombia escribió: "Un grande América pasa un mal momento, pero volverá pronto porque el y sus hinchas lo merecen. Vamos gente de River, no pierdan la fe".

Además, recordemos que cuando River Plate y Boca Juniors jugaron la final de vuelta de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu, James David estuvo presente en los palcos del mítico escenario deportivo de la capital de España.

Así las cosas, solo falta esperar en qué termina este nuevo rumor que involucra al cucuteño, de 33 años, que analiza ofertas y determinar en cuál equipo continuará su carrera deportiva. En caso tal de jugar en River Plate, el centrocampista retornará al fútbol argentino luego de su buen trasegar en Banfield, escuadra en la que estuvo entre 2008 y 2010.