🔴Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich, EN VIVO: minuto a minuto del juego por Bundesliga con Luis Díaz

🟡⚫ ¡La formación del Borussia Dortmund! 🟡⚫
Schwarzgelb-Startelf im Spitzenspiel! 1️⃣1️⃣— Borussia Dortmund (@BVB) February 28, 2026
🧱 Schlotterbeck von Beginn an
⚡️ Adeyemi wirbelt am Flügel
🏹 Silva in der Spitze#BVBFCB pic.twitter.com/6S8a4hHYtd
Schwarzgelb-Startelf im Spitzenspiel! 1️⃣1️⃣— Borussia Dortmund (@BVB) February 28, 2026
🧱 Schlotterbeck von Beginn an
⚡️ Adeyemi wirbelt am Flügel
🏹 Silva in der Spitze#BVBFCB pic.twitter.com/6S8a4hHYtd
Publicidad
Alles bebt, Borussia kommt! 🔥🔥 #BVBFCB pic.twitter.com/K2M3FeMhJK— Borussia Dortmund (@BVB) February 28, 2026
⚽A las 12:30 de la tarde, de este sábado 28 de febrero, rodará el balón en el Signal Iduna Park.
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del clásico de Alemania entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich.
Publicidad
Publicidad
Publicidad