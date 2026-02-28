Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich, EN VIVO: minuto a minuto del juego por Bundesliga con Luis Díaz
EN VIVO

🔴Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich, EN VIVO: minuto a minuto del juego por Bundesliga con Luis Díaz

Se viene un partidazo en el fútbol de Alemania, un nuevo clásico entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich en el Signal Iduna Park. ¡SIGA EN VIVO este duelo AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 28 de feb, 2026
Borussia Dortmund recibirá al Bayern Múnich de Luis Díaz en la Bundesliga.
Fotos: AFP y Getty
REFRESCAR
  • 12:20 p. m. - 💪🏻⚽ ¡TITULARES confirmadas!💪🏻⚽
    🟡⚫ ¡La formación del Borussia Dortmund! 🟡⚫

  • 11:59 a. m.
    👏🏻💪🏻⚫🟡¡Los hinchas del BVD están listos para alentar!

  • 11:58 a. m.
    👊🏻🔴 ¡Así fue la llegada del Bayern!👊🏻🔴

  • 11:36 a. m.
    🤔⏱️ ¿A qué hora es el partido? 🤔⏱️

    ⚽A las 12:30 de la tarde, de este sábado 28 de febrero, rodará el balón en el Signal Iduna Park.

  • 11:35 a. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del clásico de Alemania entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich.

