Carlos Sánchez y su carta de presentación en San Lorenzo: "Hablo cinco idiomas"

Uno de los equipos que busca reinventarse en Argentina es San Lorenzo de Almagro. El club no ha gozado deportivamente en los últimos años y por eso quiere hacer una reestructuración que le permita competir y estar a la altura de clubes como River Plate o Boca Juniors. Por eso, sorprendieron con el fichaje de Carlos Sánchez , no como jugador, sino como su nuevo mánager deportivo.

'La Roca', como es popularmente conocido en el mundo del fútbol, no se ve pequeño ante este nuevo reto y en su primera entrevista luego de ser oficializado, dio argumentos de peso del por qué fue el elegido por las directivas de la escuadra de Boedo.

"A mí me motiva muchísimo y me he venido preparando porque creo que debe haber muchos más futbolistas encabezando esos lugares. Realmente el que sabe cómo piensa un futbolista es el futbolista", contó el exjugador en una entrevista con el periodista Hugo Balassone.

Y es que, si existían muchas dudas sobre los estudios del colombiano, él mismo se encargó de despejarlas y dejar a sorprendido a todos. "Uno se tiene que capacitar, no puede estar sin conocimiento. Yo hice el curso de mánager, estoy haciendo el curso de técnico y me preparé con varios idiomas. Hablo 5 idiomas: francés, inglés, italiano, portugués y español", reveló el jugador que tuvo un corto paso por Independiente Santa Fe, en Colombia.

Carlos Sánchez con San Lorenzo. Foto vía Instagram: carlossanchez6.

Para rematar la entrevista, Sánchez dejó una declaración muy interesante que da cuenta de la visión que siempre tuvo más allá de ser jugador. "Me veo más cerca de lo dirigencial, hay muchas cosas que deben mejorar en la industria. No le damos mucha importancia a lo que es ese rol y es un ancla. Tú vas a un partido de fútbol y dentro de eso empiezan los negocios: más comodidades, que el futbolista se sienta querido, aconsejar a un club/presidente por el recorrido que uno ha tenido y cómo los clubes crean una marca dentro del club. Más allá de lo deportivo, me he preparado mucho con el tema del marketing. Lo que mueve, lo que genera. El negocio realmente está ahí. La Premier League es el modelo a seguir", concluyó el ahora dirigente.

Cabe recordar, que, como jugador, Sánchez inició su carrera en Danubio y River Plate de Uruguay antes de dar el salto a Europa, donde destacó en equipos como Valenciennes en Francia, Elche en España, Aston Villa en Inglaterra, Fiorentina en Italia, Espanyol en España y West Ham en Inglaterra. Más tarde, continuó en Watford, volvió a Colombia para jugar con Independiente Santa Fe, luego se unió a San Lorenzo en Argentina y su club más reciente es Barracas Central.