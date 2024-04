Chelsea femenino, con Mayra Ramírez, vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO el partido

La Champions League femenina está en su recta final para la temporada 2023/2024. Uno de esos equipos que lucha por quedarse el trofeo del certamen del 'viejo continente' es el Chelsea femenino, escuadra en la que milita la delantera colombiana Mayra Ramírez. Al frente tendrán a las vigentes campeonas, el Barcelona, para lo que será la vuelta de las semifinales;a las 11:30 de la mañana rodará el balón en Stamford Bridge.

Las dirigidas por Emma Hayes tienen ventaja en la serie de 1-0, pero no se confían debido a que se miden a unas de las plantillas más competitivas del mundo. Las inglesas esperan hacer un plantel similar al que ejecutaron en el Estadio Olímpico Lluís Companys para lograr el paso a la gran final.

Hora y dónde ver este sábado Chelsea femenino vs. Barcelona, por Champions

Este partidazo del fútbol femenino mundial será este sábado 27 de abril a partir de las 11:30 de la mañana, en horario de Colombia. Las 'blues', en la que se espera la presencia de Mayra Ramírez, esperan darle la 'estocada' a las 'blaugranas' que tratarán de apostarle a su ofensiva liderada por Salma Paralluelo,Aitana Bonmatí, entre otras. Chelsea contra Barcelona femenino se podrá ver EN VIVO por el canal oficial de 'DAZN' en YouTube.

Mayra Ramírez en la formación del Chelsea femenino vs. Barcelona, por Champions League. @ChelseaFCW

Voces de las protagonistas

La directora técnica de las inglesas analizó en rueda de prensa cómo perciba el compromiso de vuelta contra las 'azulgranas' en Stamford Bridge.

"El Barcelona es el mejor equipo del mundo. Saben cómo estar en esta posición, pueden hacerte daño de tantas maneras diferentes que, como equipo, tenemos que ser tan conscientes de que no puedes desconectarte ni un solo segundo. Éste es un juego que se juega, ante todo, en la cabeza. Sabemos que tenemos que ser absolutamente perfectas", analizó Hayes en declaraciones que recoge la web oficial del equipo.

A renglón seguido, la DT británica expresó que "nuestro juego no es el juego del Barcelona, no pretendemos ser el Barcelona. Nadie es el Barcelona, pero eso no significa que no puedas ganar y simplemente significa que tienes que aprovechar tus mejores puntos fuertes y reconocer que no importa lo que haga el Barcelona".

Barcelona femenino vs. Chelsea en acción de juego en el Estadio Olímpico Lluís Companys. David Ramos/Getty Images

Barcelona ha levantado dos títulos de Champions League femenina y son las grandes dominadoras en la Liga F de España. La otra llave de semifinales la disputan PSG y Olympique Lyon, este domingo 28 de abril, en el Parque de los Príncipes, a partir de las 9:00 de la mañana. La serie está a favor de 'les gones'.