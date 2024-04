Jurgen Klopp habló del mal momento de los delanteros del Liverpool: ¿también, Luis Díaz?

Liverpool viene teniendo malos partidos tanto en la Premier League, como en la Europa League donde ya quedó eliminado, algo que tiene preocupados a los hinchas del tradicional equipo inglés, y por supuesto a su técnico Jurgen Klopp.

Y uno de los puntos negativos del elenco de Merseyside ha sido la delantera, que no pasa por su mejor faceta goleadora y es algo que ha complicado el rendimiento. Sobre eso le preguntaron este viernes al entrenador alemán y respondió contundentemente.

“Es complicado, los delanteros tienen que pasar por estas cosas. Así es la vida de un delantero. La vida del portero es hacer 500 paradas y un aullido, y todo el mundo habla de esto. En la vida del delantero, anotas todo el tiempo, luego no anotas por un tiempo y todos te preguntan por qué no lo haces”, analizó de entrada Jurgen Klopp.

Eso sí, la prensa enfatizó más que todo en dos futbolistas que no vienen jugando bien y tampoco marcando seguido, que son el egipcio Mohamed Salah y Darwin Núñez, y ‘salvaron’ a Luis Díaz, quien es el que mejor rendimiento ha tenido a pesar del mal momento del Liverpool.

“Es lo más difícil del mundo y, a veces, puede ser lo más fácil del mundo. Depende de las asistencias que recibas. Tuvimos buenas oportunidades contra el Everton. También vi que teníamos un poco de prisa por rematarlos, así que tenemos que calmarnos, crear de nuevo, crear de nuevo e intentar ubicarnos en las posiciones correctas para rematar las situaciones. Hay que pasar por esto y trato de ayudarlos a acelerarlo. Eso no dice nada sobre la calidad de los chicos, sólo el momento”, explicó Jurgen Klopp.

Para terminar, el técnico del Liverpool confía en que en los partidos que les restan de la Premier League, puedan levantar el nivel y luchar hasta el final por el título de la liga inglesa, la que disputan con Arsenal y Manchester City, que sí vienen ganando constantemente.

Luis Díaz en la alineación titular del Liverpool para partido contra Atalanta Foto: AFP

“Así son las cosas y ahora hay que empezar de nuevo. Nos quedan cuatro partidos y 12 puntos por conseguir. Si me preguntas, los quiero todos. En general, nuestro momento no es el mejor para ninguno de nosotros. No estuvimos muy bien durante las últimas dos semanas, o parte de ellas. El momento no es el mejor, lo siento mucho”, finalizó.

Cabe resaltar que esta será la última temporada de Klopp al frente del Liverpool,por lo que buscará irse ganando la Premier, ya que no ha sido su mejor campaña al frente de los de Merseyside.

¿Cuándo juega el Liverpool?

Este sábado los reds visitarán al West Ham a las 6:30 a.m. (hora colombiana), en el estadio Olímpico de Londres, en la fecha 35 de la Premier League.

Actualmente están en el tercer puesto de la tabla de posiciones, con 74 puntos, a tres del líder que es Arsenal, y a dos del Manchester City que es segundo, pero que tiene un partido menos.