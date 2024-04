Claudio Ranieri, rendido a los 'pies' de Yerry Mina: "Es un jugador experimentado, un referente"

Para muchos la presencia de Yerry Mina en cancha con el Cagliari, este viernes, fue fundamental para el 2-2 contra la Juventus en Serie A. Y, al parecer, para su entrenador también, quien se refirió entre elogios al colombiano en rueda de prensa, una vez finalizó el compromiso contra el cuadro de Turín.

Y es que, al final quedó un sinsabor para los dirigidos por Claudio Ranieri, teniendo en cuenta que iniciaron ganando por dos goles de diferencia, pero en los últimos minutos la ‘Juve’ se repuso y rescató un punto del partido. No obstante, esto no fue impedimento para que el mismo estratega de Cagliari destacara todolo positivo del ‘panita’ en el juego.

“Yerry Mina es un jugador experimentado, un referente que sabe guiar a sus compañeros y eso es mucho para un entrenador”, indicó de entrada Claudio Ranieri, quien también se refirió al gol del colombiano yla manera en la que él terminó por cobrar desde los doce pasos: “En cuanto a los penales, dije que Mina lanzaría el siguiente penal (después del primero). Hubo dos penales y se los repartieron. Gaetano".

Ya referente a lo que fue la igualdad, el estratega italiano enfatizó en mantener el foco de aquí en adelante, además de advertir que frente al cuadro de Turín se sabía que debía ser cuidadosos hasta el último minuto: “Hay confianza, no debemos arrepentirnos. Sabíamos que contra la Juve teníamos que tener cuidado hasta el final. Es una pena porque estábamos adelante, pero el empate fue bueno".

Yerry Mina celebra su gol con el Cagliari Foto: Serie A

Publicidad

"Los muchachos lo lamentaron, pero les recordé lo que hicieron en estos tres partidos y al final verán que lograremos permanecer en la Serie A. La gente de Cerdeña se lo merece y estos muchachos dar mucho. ¿No? Quería aplastar demasiado al equipo y contrarrestar a la Juventus. Los muchachos estaban bien", agregó Claudio Ranieri, quien mantiene ‘viva’ la esperanza de permanecer en la primera división del fútbol italiano.

No obstante, Raniero afirmó que todavía no hay nada seguro y deben seguir por esa misma senda: “¿Salvación? Hasta que no esté seguro, todo está en juego, felicidades a todos los equipos. Estuvimos ocho meses bajo el agua, hicimos bien en volver a salir, pero el trabajo aún no está terminado. No hice ningún cálculo, Dije que estamos seguros con 36 puntos. Estoy esperando los cálculos, un punto a la vez".

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar el Cagliari, en la Serie A?

El conjunto de Yerry Mina volverá a salir al ‘ruedo’ este domingo 28 de abril, frente a Genoa, por la jornada 34 de la Serie A de Italia.