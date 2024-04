"No podemos aceptar que los equipos colombianos pidan cambio de árbitro, sería el caos"

En medio de los constantes errores arbitrales en los partidos del fútbol colombiano, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', habló Armando Farfán, presidente de la Comisión Arbitral del fútbol colombiano, sobre jueves como Wilmar Roldan, Nicolás Gallo y los reclamos de los equipos, como el que recientemente hizo Independiente Medellín.

De entrada, Farfán dejó en claro como se desarrolló la queja interpuesta por el DIM frente al juego contra Patriotas. "Quedamos aterrados con el veto que quiso hacer el Medellín con el árbitro Nicolás Gallo. Al presidente del Medellín lo recibimos en la Comisión del día martes, lo escuchamos, le explicamos y él nos dijo todo el repertorio de los errores de Gallo. Nosotros no podemos aceptar que los equipos pidan cambios de los árbitros porque sería el caos, porque al otro día no quiere Millonarios o Santa fe y así sucesivamente", dijo de entrada.

Sin embargo, Farfán reveló al mismo tiempo como se le dio celeridad y solución a tema. "Hablamos con el presidente del DIM, lo entendió, que no podíamos aceptar eso. Pidió un veedor, yo estuve ayer en el partido, me comprometí, viaje, estuve en Tunja viendo el partido. Gallo es un árbitro que la gente lo pide internacionalmente, vea la historia del hombre, fue el único colombiano que estuvo en el mundial, como VAR, pero estuvo. Me reuní ayer con el plantel de árbitros cosa que hago constantemente porque esto es una industria y la tenemos que proteger todos, aficionados, periodistas porque al 90% de este país le gusta el fútbol y todo el mundo quiere que su equipo gane y tenemos que dar todas las garantías y a los árbitros hay que protegerlos", añadió el dirigente.

En ese mismo sentido, Farfán dice que está muy pendiente de los árbitros y que hacen retroalimentaciones constantemente. "Antes de los partidos, yo voy con los árbitros, les hablo de la importancia del profesionalismo, las garantías de que todos quedemos contentos, que gane el mejor. Estamos diciéndole a los árbitros que le exijan a los jugadores que no pierdan tanto tiempo, pero a veces también nosotros la embarramos porque el árbitro se demora mucho tomando una decisión con el VAR. Eso también afecta y por eso los partidos muchas veces son muy flojos", dijo sin tapujos.

Jorge Duarte, árbitro colombiano del partido de Millonarios contra Junior, en El Campín Archivo de Colprensa

Otras declaraciones de Armando Farfán:

¿Por qué Wilmar Roldan regresó de Arabia Saudita?

"Llegó allá con la autorización de la Federación Colombiana de fútbol y la Comisión Arbitral cuando se hace la solicitud de que si él podía pitar allá, nosotros aceptamos que él fuera. Llega allá y uno de los equipos que iba a competir dijo que tenía dos partidos muy seguidos, pidió un aplazamiento y lo devolvieron. Fue un tema totalmente desde Arabia Saudita los que decidieron que Wilmar Roldán no pitara".

No todos están conformes con Wilmar Roldan...

"Hay varios árbitros, toca rotar, sí pensamos después de darle el sí para que fuera Arabia Saudita que fue una medida que quizás no debimos haber tomado, pero hay que jugársela con varios árbitros y hay equipos que tampoco les gusta Wilmar Roldán aquí en el fútbol colombiano".

¿Otros equipos solicitaron veeduría arbitral?

"América y Once Caldas también hicieron la solicitud de tener un veedor, por eso voy a estar mañana en Barranquilla acompañando al equipo arbitral".