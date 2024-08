¿Cómo avanza el tema de James Rodríguez y River Plate?: las últimas novedades

James Rodríguez no para de ser noticia en la prensa internacional y todo por su futuro deportivo. El colombiano es uno de los jugadores que acapara los titulares y en las últimas horas de este martes 20 de agosto, el '10' de la Selección Colombia fue relacionado con el entorno de River Plate.

En primer lugar se habló de que Rodríguez Rubio fue contactado por Marcelo Gallardo, DT de la 'banda cruzada', para conocer su presente y hacerle una propuesta; no obstante, ahora las versiones que llegan desde el sur del continente, tienen que ver con que no hay ninguna gestión oficial hacia el cucuteño. Para conocer cómo está la situación referente al capitán de la 'tricolor' y River Plate, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con el periodista Juan Cortese.

De entrada, el comunicador sostuvo a la mesa de periodistas liderado por Javier Hernández Bonnet que "hace un rato he hablado con varios dirigentes de River y todos me han aclarado lo mismo, que por James (Rodríguez), por lo menos de hasta esta hora, no hay gestión oficial".

James Rodríguez en uno de los entrenamientos de la Selección Colombia. Maddie Meyer/Getty Images

Eso sí, Cortese aseveró que a él le consta que desde la 'banda cruzada' hubo comunicación que el exjugador de Real Madrid y el Porto, de Portugal, entre otros.

Publicidad

"También quiero contarles una situación, habitualmente la dirigencia de River es bastante cauta con las negociaciones que lleva a cabo, mucho más con la presencia de Marcelo Gallardo. Recordemos que es un técnico al que mucho no le gusta que las negociaciones se hagan públicas, y yo creo que también hay una parte de estrategia a la hora de aclarar que no hay ninguna clase de gestión. A mí me consta que una comunicación hubo, no sé si la respuesta fue la esperada por River", precisó.

A renglón seguido sostuvo que "yo estoy más cercano a la información de la compañera (Marina Granziera) diciendo que en principio lo de James fue una decisión de vida, lo que quiere es arraigarse en Europa, Celta de Vigo es uno de los equipos que lo pretende y es muy probable que pueda llegar a quedarse en el 'Viejo continente'. Más allá de que River lo niega, ratifica que hubo un llamado, River está interesado en la posibilidad de contar con él".

Publicidad

Por último, Juan Cortese aseveró que "todo dependerá del partido de mañana (miércoles), si River pasa en la Copa Libertadores y el que se hará cargo de las declaraciones, que es Gallardo, dirá si James Rodríguez puede acercarse o si en definitiva fue un diálogo donde la respuesta de James fue te lo agradezco pero no, es cuestión de horas".