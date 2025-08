Consejo inesperado: el nuevo fichaje del Liverpool tuvo un rol clave en la decisión de Luis Díaz

Luis Díaz, quien recientemente llegó a Alemania para unirse al Bayern Múnich, fue presentado oficialmente ante los medios y compartió algunas de las razones que lo motivaron a dar el salto a uno de los clubes más grandes de la Bundesliga. Entre ellas, destacó la influencia de un jugador que fue clave para convencerlo.

Se trata de Florian Wirtz, uno de los fichajes más recientes del Liverpool en el actual mercado de transferencias. El alemán se convirtió en la tercera incorporación más costosa en la historia del fútbol de los 'reds', luego de que pagaran 150 millones de euros (más bonos) al Bayer Leverkusen.

El futbolista, de 22 años, conoce bien la Bundesliga y no dudó en compartir su experiencia con Díaz Marulanda. El guajiro reveló las palabras de Wirtz antes de concretar su traspaso al Bayern: "Me dijo que la Bundesliga es muy intensa, física y naturalmente diferente a la Premier League. Que los estadios siempre están llenos y que Múnich es una ciudad hermosa. Me aseguró que lo voy a disfrutar".

En su presentación, ‘Lucho’ también expresó su emoción por llegar a uno de los clubes más grandes de Europa: "Doy todo por el equipo en el que juego. No puedo decir si valgo la tarifa de transferencia. Estoy cumpliendo un sueño al llegar a un club como el Bayern. Estoy viviendo este sueño y feliz de ser parte de esta familia".

Der Ex-Liverpooler Luis Diaz holt sich beim Neu-Liverpooler Florian Wirtz Tipps ab. 🤝 #skysport #diaz pic.twitter.com/wHheETY6fe — Sky Sport (@SkySportDE) July 31, 2025

¿Qué dorsal usará Luis Díaz en el Bayern?

Según se reveló el día de su presentación, Luis Díaz utilizará el número '14' en el Bayern Múnich, un número emblemático en el club bávaro. Su debut está previsto para este sábado 2 de agosto en un partido amistoso frente al Lyon, que se jugará en el Allianz Arena a las 8:30 a.m. (hora de Colombia). Cabe recordar que en el Liverpool, Díaz vestía la camiseta número '7', que ahora será utilizada por Florian Wirtz en su nueva etapa con el club inglés.



El emotivo adiós de Liverpool a Luis Díaz

"Luis Díaz ha completado su transferencia permanente al Bayern Múnich después de tres años y medio con los rojos. Todos en el Liverpool FC agradecen a Luis por todas sus contribuciones durante su tiempo en el club y le desean lo mejor para el futuro", se leyó en la cuenta oficial de X del club, despidiéndose del jugador colombiano, quien llegó a los 'reds' a finales de enero del 2022 en donde alzó cinco títulos allí.