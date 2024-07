¿Convencerán a James Rodríguez? Detalles del contrato que Celta de Vigo ya le ofreció

El camino de James Rodríguez, vistiendo los colores del Sao Paulo, está cerca de llegar a su final. A pesar de que su salida del equipo brasileño no se ha hecho oficial, las recientes declaraciones del presidente, cuerpo técnico, directivos y prensa de dicho país llevan a pensar que no seguirá. Por eso, las ofertas no se han hecho esperar, teniendo en cuenta la apertura del mercado de pases.

La buena Copa América que realizó, siendo figura, líder en asistencias, capitán y clave para que la Selección Colombia alcanzara la final, llamó la atención de varios. Razón por la que son varios los clubes que sueñan con ficharlo. Desde Inglaterra, Portugal, España, Alemania e Italia ha habido interés, pero no había nada formal, hasta ahora. Y es que ya le presentaron una propuesta oficial.

Santiago Peón, periodista de la Cadena COPE, habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y reveló información importante. "James Rodríguez tiene varias 'novias'. Son muchos los equipos de la liga de España que lo quieren. Además, hay clubes como Lazio, de Italia, que miran. Ahora, la noticia está en que el Celta de Vigo formuló una oferta para que el colombiano pueda fichar", dijo de entrada.

Pero no fue lo único. En su comentario, añadió que "en lo económico, no sabemos cómo habrá sido, pero sí sabemos que le ofrecieron un contrato para las dos próximas temporadas y eso sería fundamental. Atlético de Madrid no ha hecho ninguna oferta, mientras que Real Betis sí, pero tiene un problema económico grave". Así las cosas, también se descartan dos posibles destinos.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, ha recibido ofertas desde Europa para su futuro AFP

"Real Betis debe salir de futbolistas para liberar salarios, por el tema del 'fair play financiero'. Hasta el momento, la más firme es la del Celta y el futbolista está abierto a escuchar y valora de forma positiva para regresar a Europa, más con el tipo de contrato que le presentaron", afirmó. De igual manera, siguió 'borrando' del mapa: "Lazio está interesada, pero no pasa de ahí", puntualizó.

Por último, fue claro y contundente al decir que "es evidente que el final de la Copa América está reciente y después de su buena actuación y con el cartel que tiene en España, es pretendido. A lo largo de los días, habrá noticias. Por ahora, solo hay uno que se lanzó y es Celta de Vigo, que habló con los representantes de James Rodríguez y ya será él quien tome la decisión definitiva".