Corrieron a buscar a Luis Díaz en su segundo día, en Bayern Múnich, y se llevaron tremenda sorpresa

Definitivamente, Luis Díaz es el hombre sensación en Alemania, tras su fichaje por el Bayern Múnich; cuadro con el que ya entrena y de a poco se está poniendo a punto de cara a lo que será el inicio de la nueva temporada.

Sin embargo, tras unos últimos días de mucho movimiento por todo lo que ha implicado su llegada a Múnich, los exámenes médicos, la presentación y demás; ahora el guajiro es protagonista por curiosa situación, en la que involucró directamente a la hinchada ‘bávara’.

Y es que, en las últimas horas se ha viralizado un video que tiene hablando a propios y extraños. Montado en un auto blanco de lujo, al guajiro varios fanáticos lo encerraron para ver si podían conocerlo y compartir con él.

Sin embargo, con lo que los aficionados no contaban era que el futbolista colombiano iba a bajar las ventanas de su auto para compartir con todos y cada uno de ellos, tomándose fotos, firmando autógrafos y hasta saludándolos; gesto que no pasaron por alto los hinchas, haciendo viral al guajiro y su emotivo momento en territorio alemán.

Se espera que el colombiano se gane el cariño de toda la hinchada a medida del tiempo y con el transcurrir de los partidos, siendo figura con goles y asistencias, para seguir protagonizando estos emotivos momentos en el cuadro 'bávaro'.

Por ahora, lo más importante será que 'Luchito' logre captar rápidamente la idea de Vincent Kompany, quien ya ha tenido charlas con el guajiro, así como lo ha compartido la cuenta oficial del Bayern Múnich. Y es que, aunque Díaz no le entiende del todo al estratega 'bávaro', sí comprende lo más importante y de a poco irá mostrando la mejor versión de su juego dentro del terreno de juego.



¿En qué posición jugará Luis Díaz en el Bayern Múnich?

Este es un cuestionamiento realmente importante y trascendental para el guajiro, quien, a pesar de ser un futbolista polifuncional, se siente mucho más cómodo por los extremos, pegado a la línea de saque de banda.

No obstante, aunque no era siempre, es importante recalcar que al mando de Arne Slot, en Liverpool, el guajiro llegó a jugar como nueve de área. Evidentemente, ajustándose un poco más a sus condiciones y características, Luis Díaz no se plantaba, sino que salía y entraba constantemente con movimientos para ‘romper’ la línea defensiva rival. De esa manera hizo varios goles.

Sin embargo, ahora en el Bayern Múnich será interesante saber en qué posición o con qué funciones Kompany pondrá a jugar al colombiano, quien ya dijo, “donde me pongan juego”.