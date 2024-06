Cristian Borja no fue con la Selección Colombia a Copa América y ahora tuvo otra novedad

El internacional colombiano Cristián Borja no continuará en el Braga portugués, ya que el conjunto luso ha anunciado que no ejercerá la opción de prorrogar el contrato un año más, mientras que el futbolista aún no ha desvelado en qué equipo militará la próxima campaña.

En un comunicado divulgado este jueves en su página web, el Braga ha deseado "la mejor de las suertes personal y profesionalmente en esta nueva etapa de su carrera".

El futbolista, de 31 años, dice adiós tras una sólida campaña con el conjunto norteño, con el que fue titular en el flanco izquierdo de la defensa, mostrando buenas y elogiadas características, obteniendo reconocimientos de la prensa especializada.

Borja aportó un gol y seis asistencias el curso pasado, la mayoría de ellos al final de una temporada en la que el Braga acabó cuarto en la Liga.

El lateral cafetero llegó a tierras lusas procedente del Toluca mexicano para representar al Sporting de Portugal, que, posteriormente, lo traspasó al Braga en 2021.

Con el Sporting ganó una Liga, una Copa de Portugal y una Copa de la Liga, mientras que con el Braga conquistó una Copa lusa y otra Copa de la Liga.

Cabe indicar que Borja también ha integrado en contadas oportunidades la Selección Colombia de mayores, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo y que se apresta a participar en la Copa América de Estados Unidos 2024. Sin embargo, para el torneo continental no fue convocado y el DT de nuestro país se decantó por Johan Mojica y Déiver Machado.

Ahora se tiene la expectativa de que el colombiano defina su futuro, ya que según conoció Gol Caracol tiene varias posibilidades especialmente en el balompié europeo.