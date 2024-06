'Cucho' Hernández reveló que Columbus no estaba en condiciones para la final de Concachampions

El sábado por la noche se disputó la final de la Concachampions, la cual dejó como ganador a Pachuca, equipo mexicano que se impuso 3-0 sobre Columbus Crew, escuadra de la MLS. El encuentro tuvo participación colombiana de lado y lado, pero en especial de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien después del partido reveló que sus compañeros no la pasaron bien y que el juego no se debió llevar a cabo.

En los 90 minutos, los mexicanos pusieron un ritmo frenético que desencadenó en una contundente victoria, gracias al doblete del venezolano Salomón Rondón y el gol de Miguel Rodríguez. El primer tanto del '9' de la selección 'vinotinto' tuvo la asistencia del 'cafetero', Nelson Deossa.

Por su parte, Columbus no dio la talla y hasta se les vio agotados en el terreno de juego. Al final del partido, el DT Wilfried Nancy reconoció el buen juego de Pachuca, pero desveló una realidad que pasó su equipo.

"Fue un tres a cero, así que aprovechamos las oportunidades que tuvimos, tuvimos varias oportunidades, tuvimos la posibilidad al principio del juego, que no aprovechamos, posteriormente hicimos lo que normalmente hacemos. Aceptamos un gol, en esa posición, el gol que recibimos fue por un error, lo importante es que tuvimos oportunidades de anotar, contra el Pachuca. Pachuca realmente se lo mereció, es mérito de ellos. Desde ayer varios jugadores y personas del staff tuvimos problemas, dolores y diarrea", dijo sobre los síntomas de sus futbolistas.

Publicidad

Y es que los detalles sobre la enfermedad que afectó al plantel norteamericano no pararon allí, puesto que el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández insistió en el tema y le pareció muy raro lo acontecido.

"Entre dos días, tuvimos a más de 20 personas enfermas, con diarrea toda la noche. No es casualidad que 20 personas se enfermen, no quiero culpar a nadie, ni excusarse del resultado, creo que nos afectó. Se vio que físicamente no estábamos bien. Algunos chicos pasaron dos noches sin dormir. Son algunas cosas para que mejoren, venimos a jugar futbol, mientras más igualadas estén las cosas, siempre vamos a tener un resultado más justo", dijo el exAmérica de Cali.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero del Columbus Crew. Manuel Velasquez/Getty Images

Publicidad

Lo cierto es que ahora tanto el 'Cucho' Hernández como sus compañeros tendrán tiempo para recuperarse y afrontar el siguiente juego, el cual está pactado para el 14 de junio, a las 6:30 p.m. (hora Colombia) frente al New York City, por la MLS.