Daniel Mosquera tuvo un "día inolvidable" en su debut por Serie A, con el Hellas Verona

Daniel Mosquera fue uno de los delanteros que dio de qué hablareste fin de semana en el fútbol europeo. Si bien ya había tenido minutos con el Hellas Verona, su nuevo equipo, en la pretemporada, esta vez, en una competición oficial, y más del calibre de la Serie A, no defraudó.

El delantero ingresó al minuto 73 para aportar en ataque y terminar de liquidar el encuentro contra el Nápoles, válido por la primera fecha de la Liga de Italia, que se encontraba algo complicado y así fue. A los dos minutos de sustituir a Casper Tengstedt marcó el primero, luego de quedarse mano a mano con el arquero Alex Meret, quien, aunque intentó achicar lo más que pudo, no logró evitar que la buena definición del colombiano finalizara en gol. Tras ello, en los minutos finales del encuentro, fue asistido por Darko Lazović, para que Mosquera solo tuviera que poner el pie para vencer nuevamente las redes del equipo napolitano.

Tras el encuentro, el chocoano habló para la prensa de Italia, manifestando que será un día imposible de olvidar, debido a su exitoso debut.“Creo que este día será imposible de olvidar. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, por llegar al fútbol europeo: realmente estoy muy feliz. Es realmente increíble hablar de la emoción que sentí después de los goles, nada de preocuparme por la celebración, simplemente resbalé”, afirmó con notable emoción.

Daniel Mosquera marcó doblete con Hellas Verona vs. Nápoles, por la Serie A. Image Photo Agency/Getty Images

Y es que según pudo informar él mismo, jugar en la Serie A para él era un sueño en su totalidad, y ahora poder cumplirlo, marcando un doblete a uno de los equipos que recientemente salieron campeones un par de temporadas atrás, es algo que llena de felicidad a cualquiera. “Una noche especial para mí, en mi debut en un campeonato con el que siempre soñé. Estoy muy feliz”, aseguró.

Publicidad

No solo el jugador fue quien se mostró contento por su debut en la Liga de Italia, sino que también su entrenador, Paolo Zanetti, dijo sentirse conforme con el resultado, además de echarle sus correspondientes 'flores' al delantero. “No me sorprendió el partido desde el punto de vista del carácter, sino más bien por los individuales porque si me hubieran preguntado si esperaba un doblete de Mosquera en el Napoli les habría dicho que no, pero esto certifica el buen trabajo de todos, del director que lo pilló en Colombia, del club que creyó en él y del trabajo que hace durante la semana”, aseguró el estratega.