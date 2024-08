Daniel Muñoz, feliz en el Crystal Palace: "No tengo afán de irme, valoro la confianza"

Daniel Muñoz fue uno de los integrantes de la Selección Colombia que tuvo una gran Copa América en Estados Unidos. Ahora, el lateral del Crystal Palace, de la Premier League, se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Medellín antes de unirse a su equipo en los próximos días.

El exjugador del Atlético Nacional estuvo este viernes 2 de agosto en un evento deportivo de Nike y allí se refirió a cómo han sido sus vivencias en el conjunto inglés y de las posibilidades para el futuro.

"Estoy muy feliz, muy contento, llevo actuando cuatro o cinco meses (Crystal Palace), la verdad es que no tengo afán de salir o de irme, pero siempre lo he dicho, siempre trabajo y me enfoco es para seguir subiendo un escalón más y cada vez que tenga la oportunidad y no soy ajeno a eso", dijo de entrada el jugador de la Selección Colombia.

Luis Díaz y Daniel Muñoz en medio de su participación en la Copa América 2024. CHANDAN KHANNA/AFP

Publicidad



A renglón seguido, Muñoz aseguró que "ahora estoy tranquilo y mi familia también, pero si se llegara a darse un paso, o una nueva oportunidad o un escaloncito más, estoy dispuesto a darlo".

Eso sí, el futbolista, de 28 años, se siente agradecido y muy feliz en el Palace, escuadra que le ha brindado confianza desde el primer día que llegó procedente del fútbol de Bélgica, del Genk.

Publicidad

"La verdad que en el Crystal me he acoplado muy bien y creo que mi rendimiento y mis cualidades tanto profesionales como personales han aumentado y eso es lo que me tiene hoy donde estoy, quizás en el radar de muchos equipos. Eso es muy importante, sentirte bien, sentirte acogido que te quieren y que te valoran y ese es el amor que me ha dado el Crystal desde el primer momento que llegué; yo valoro esa confianza, el cariño, todo lo que me han brindado hasta el día de hoy", complementó.

Por último, sostuvo el oriundo de Amalfi que "mi enfoque está en llegar y ponerme a disposición de mi entrenador y empezar a competir, ya después soy ajeno a lo que se pueda dar, si se da una buena oportunidad de seguir avanzando, bienvenida sea y que todo sea para lo mejor del club y de mí".

Daniel Muñoz se perdió la final de la Copa América 2024 frente a Argentina por haber sido expulsado. El lateral tuvo buen desempeño en el certamen de la Conmebol y logró anotar un par de goles.