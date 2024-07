Daniel Muñoz se 'calentó' y vio la roja frente a Uruguay, por Copa América

Este miércoles, la Selección Colombia se enfrentó a Uruguay por una de las semifinales de la Copa América 2024, en busca de su pase a la gran final, donde Argentina ya tiene el cupo asegurado.

Y es que, pese a ganar de manera parcial el juego con una anotación de Jefferson Lerma, el cuadro ‘tricolor’ se complicó de cara a lo que será el complemento. Todo por una expulsión.

Finalizando la primera parte, Daniel Muñoz le hizo una falta a Manuel Ugarte, que significó su segunda amarilla en el encuentro; lo que culminó en la cartulina roja. A pesar de todos sus reclamos, el juez central no lo pensó dos veces y le mostró el popular 'semáforo', que no solo será una baja sensible para este encuentro, sino que también para la final (en caso de avanzar), o en caso tal para el partido del tercer puesto.

Esta es la primera tarjeta roja de la Selección Colombia durante todo el certamen. Ahora, Néstor Lorenzo deberá replantear para el segundo tiempo.