Dany Rosero: "El fútbol colombiano es pasión, pero estar en la MLS es un orgullo"

En la MLS siempre los futbolistas colombianos se ganan su lugar a punta de calidad, como en el caso de Dany Rosero, defensor central que desde 2023 arribó a tierras norteamericanas para aportar su experiencia.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con el zaguero para la sección del ‘Embajador de la semana’ y nos contó de su destacado presente en la Major League Soccer.

Además, Dany Rosero contó lo que extraña del fútbol colombiano y en especial de su paso por el Junior de Barranquilla, donde la presión es a otro precio.

¿Cómo va su presente en la MLS?

“Bueno, creo que en estos momentos me siento muy feliz del presente, de lo que se viene haciendo que es importante para mí y para el futuro deportivo. Creo que vienen cosas lindas, a seguir trabajando duro para mantenerme. Creo que el correr de los partidos y del tiempo te va enseñando muchas cosas. Jugadores competitivos, el fútbol muy rápido, creo que hoy puedo decir que me ha acomodado mucho más a esta liga. Es importante la continuidad, el hecho de estar jugando, de hacer goles. Es un orgullo estar acá compitiendo con grandes jugadores y poder tener la oportunidad de estar siempre compitiendo cada fin de semana”

A corto y mediano plazo, ¿cómo se ve Dani Rosero?

“Bueno, en realidad, como te digo, estoy muy feliz. Creo que mi futuro hoy está aquí, pero me encantaría seguir aquí en el club mucho tiempo más. Hasta donde Dios quiera, así que esperemos lo mejor”.

Daniel, ¿qué añora del fútbol colombiano?

“Siendo muy sincero, a veces tú te acuerdas de lo malo, pero te ayuda a veces lo malo para poder surgir y poder ser mejor jugador. Creo que la gente de Junior a veces mucha gente no los entiende, pero al final terminan ayudándote para tener ese plus que tú como jugador llevas y puedas salir a flote. Hace falta como mirarlos ahí que están rabiosos, están enojados y es como que te mandan un mensaje para que despiertes, para que estés vivo, entonces creo que extraño mucho eso, ver a la gente feliz, cambiarles el humor”.

Es decir, ¿extraña la presión de Junior?

“Sí, en realidad hay cosas que se extrañan o como te digo, hay cosas en momentos que las necesitas. Creo que yo y cualquier jugador las necesitas porque te ayuda a estar vivo, mirarle el rostro a ellos de felicidad cuando tú puedes ganar el fin de semana, creo que eso me quedó muy marcado. Y te dan a entenderlo, o sea, son felices y te lo van a dar a entender, te quieren, te dan mucho cariño. Es imposible olvidarlas, así que creo que el fútbol colombiano es pasión y creo que el que vaya a jugarlo siempre lo ayudará”.

Dany Rosero en su paso por el Junior - Foto: Pool/Getty Images

¿Esa pasión no se ve tanto en la MLS o eso ha mejorado?

“No, incluso acá ha mejorado muchísimo eso, en especial acá la gente de nosotros me impresiona porque a ellos no les importa el resultado. Ellos quieren siempre estar ahí, y eso es lo que es lo que hay que hacer de ahí, acompañarte, te lo van a entender con la ida al estadio, con llenarlo y es algo que me impresiona. Aun cuando tú pierdes, ellos te mandan un mensaje, aquí vamos a estar para apoyarte. Esa es como la diferencia. Las puteadas no es necesario, es un vocabulario mal educado, y como aprendí en mi casa que a veces para que tú puedas aprender algo no necesitas que te pegue”.

¿Qué tan importante es su empresario Jairo Pachón en su exitoso proceso?

“Bueno la verdad es que más allá del compromiso de trabajar lo veo como mi familia, es muy importante para mí, para mis cosas. La verdad yo estoy muy contento de que haya llegado a mi vida y que podamos caminar juntos en este proceso de fútbol, que él esté seguramente también tan feliz de haber conocido que creo que fue lo mejor que pudo haber pasado. Así que bueno espero seguir con él en los próximos años hasta donde Dios quiera creo que estoy feliz por eso”.

¿Qué opina de la Selección Colombia y sueña con jugar en ella?

“Estoy muy feliz de ver los partidos y tenemos mucha calidad, muchos chicos jóvenes que lo hacen muy bien y ya todos lo saben a qué jugar. Eso nos da tranquilidad, ojalá algún día pudiera tener la oportunidad sería lo más feliz, ilusiona el hecho de que Néstor Lorenzo haya llamado jugadores de la MLS en cada convocatoria y siempre uno sueña, más ahora que está llamando los jugadores de esta liga y eso es importante para todos los que estamos acá”.

¿Qué piensa para el segundo semestre del 2024?

“La verdad me impresiona mucho el cariño que me dan y bueno me lo dan cada día, me lo dan a entender con muchas cosas entonces me siento muy feliz. Estoy orgulloso de estar en este equipo que estoy y seguiré trabajando para que vengan muchas cosas hermosas en el club”.