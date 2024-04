DT de Sao Paulo fue contundente a la hora de hablar de James Rodríguez: "Hay otras opciones mejores”

Sao Paulo no ha tenido el mejor de los arranques en el Brasileirao. Inició perdiendo 2-1 contra Fortaleza, resurgió con un fuerte 0-3 contra Atlético Goianense, pero ahora, en su más reciente partido, no logró sacar diferencias contra Palmeiras, pues terminó empatando 0-0 en un partido que supo a poco para ambos equipos.

Tras el partido disputado en el estadio de Morumbí, Luis Zubeldía, entrenador de los entrenadores que recientemente se sumó al club, fue consultado por James Rodríguez y sobre el hecho de que no ha podido sumar minutos como titular desde su llegada. Ante esta pregunta, el argentino no dio espacio a dudas y respondió de manera certera. "Tiene que ganar condición física, ritmo de juego. Si no lo meto es porque creo que hay otras opciones mejores para el equipo. Por eso estoy aquí”, declaró el entrenador en posterior rueda de prensa.

Y es que según pudo informar el medio 'Globo Esporte', el argentino no lo tiene al colombiano como una de las piezas clave, pues asegura que lo ha visto entrenar solo en cuatro ocasiones y la idea es que el jugador encuentre ritmo jugando, pero que esta oportunidad se la tiene que ganar, ya que, en consideración del entrenador, el equipo y su rendimiento es lo primordial.

“Él entrenó cuatro sesiones conmigo y consideramos que la manera de llegar al mejor nivel es participando en los partidos. ¿Cuántos minutos? No lo sé. Como siempre digo, el equipo es primero”, fueron las palabras que utilizó el estratega argentino.

Publicidad

Sin embargo, cabe destacar que el '10' de la Selección Colombia tuvo minutos en su partido contra Palmeiras y, luego de haber declarado lo dicho, muchos periodistas consideraron algo incoherente las palabras con lo hecho recientemente, a lo que Zubeldía respondió que: “Hoy sentí que metiéndolo podía encontrar un pase en el último tercio y por eso entró", fueron las contundentes palabras del entrenador.

James Rodríguez en Sao Paulo vs Palmeiras - Foto: Alexandre Schneider/Getty Images

Más declaraciones de Luis Zubeldía

Publicidad

¿Cómo ve al plantel para los próximos encuentros?

"Lo que estoy viendo es que son jugadores con ganas de aprender, de incorporar conceptos y con ganas de trabajar. Y cuando tengamos más tiempo, seguro que será mejor, pero no me quejo. Me centro en ganar en el poco tiempo que tengo para que los jugadores encarnen lo que pretendo. No estoy en esa posición de "no tengo tiempo para trabajar" .

Sobre las lesiones...

"Tenemos algunos lesionados, como Pablo, Lucas, Rafinha, Rato... Ahora Welington no sé cómo está. La plantilla tiene que ofrecer sustitutos de alguna manera".

Respecto a la gran cantidad de hinchas que fueron al estadio Morumbí

"Es realmente bonito jugar este tipo de partidos, felicitar a la afición, en muchos momentos del partido nos empujan. De ahí la sensación de que en los últimos diez o 15 minutos podríamos haber hecho algo más, pero lejos de quejarnos de los jugadores".