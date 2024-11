Dávinson Sánchez y un problema a su llegada a Galatasaray, luego de derrotas con Colombia

Los jugadores de la Selección Colombia ya volvieron a sus clubes, luego de la acción que tuvieron en las Eliminatorias Sudamericanas, donde los resultados no fueron buenos con las dos derrotas frente a Uruguay (3-2) y Ecuador (0-1). Dávinson Sánchez es uno de los que ya está concentrado con el Galatasaray , pero recibió una amarga noticia tras su llegada.

Okan Buruk, técnico del equipo turco, habló sobre las novedades que tendrá el equipo para el enfrentamiento que tendrá el próximo sábado 23 de noviembre, a las 11 de la mañana frente al Bodrum y allí el nombre de Dávinson Sánchez salió a relucir.

El defensor caucano no podrá estar presente en el próximo enfrentamiento de su equipo por acumulación de tarjetas amarillas. Así lo habló su entrenador: "Los jugadores se han unido al equipo. Hemos hecho descansar a algunos de ellos y hemos trabajado con otros. Davinson Sánchez no jugará porque está suspendido. Jakobs e Icardi no estarán en el equipo debido a sus lesiones. Haremos nuestro último entrenamiento. Mañana iré a Bodrum”.

Dávinson Sánchez entrena diferenciado en el Galatasaray. Ahmad Mora/Getty Images

Temporada de consagración para Dávinson Sánchez

Galatasaray está liderando la Liga de Turquía, con 31 puntos conseguidos en los 11 partidos disputados; con un balance de 10 victorias y un solo empate, lo que demuestra el buen momento que atraviesan los leones, donde el colombiano ha sido fundamental en este rendimiento.

Sánchez ha sido titular en ocho compromisos, donde ha anotado dos tantos y ha recibido cuatro amonestaciones; en la Europa League también ha sido importante con su participación en los cuatro juegos de la temporada.

Dávinson Sánchez, una doble fecha para el olvido

Luego de consolidarse en la defensa titular de Néstor Lorenzo, Dávinson Sánchez fue inicialista en los dos juegos de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay y Ecuador.

Frente a los ‘charrúas’, en Montevideo, el defensor anotó un autogol que significó el 1-1 parcial y que le dio vida a los dirigidos por Marcelo Bielsa, que al final se quedaron con el triunfo 3-2.

Frente a Ecuador, en Barranquilla, no tuvo mucho trabajo pero estuvo metido en la jugada de gol de Enner Valencia, quien anotó sacándose de encima a los dos zagueros de nuestro país.

En ‘Sofascore’, Sánchez recibió una puntuación de 6.4 y 6.9, respectivamente en cada uno de los juegos en mención.