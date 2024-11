Primera imagen de Jhon Viáfara, exjugador de Selección Colombia, preso en Estados Unidos

Entre los años 2019 y 2020 el exfutbolista Jhon Viáfara, campeón con Once Caldas de la Copa Libertadores de América en 2004, recibió las peores noticias de su vida. Todo porque primero fue capturado por delitos de narcotráfico en nuestro país y posteriormente, en enero de 2020 fue extraditado a Estados Unidos, para pagar finalmente una condena de 12 años de prisión.

En su calidad de preso en territorio estaodunidense, es muy poco lo que se sabe del otrora volante de paso por clubes colombianos, de España e Inglaterra. Sin embargo, en las últimas horas apareció una foto de Viáfara, de 46 años, en su reclusorio que sería en cercanías a Dallas.

"Cuando se es bueno Dios actúa y hasta el tiempo pasa rápido", escribió el arquero Carlos Bejarano, quien compartió con el caucano en el Independiente Medellín para la temporada 2012 del fútbol colombiano.

En la imagen, a Viáfara se le ve dejando escapar una sonrisa y con un gorro, al igual que el guardameta, que dejó la publicación en su cuenta de Instagram. Esto, sin entregar más detalles.

Jhon Viáfara junto con Carlos Bejarano, en un Instagram Live Instagram de Carlos Bejarano

¿Qué dijo Jhon Viáfara?

En una entrevista con el diario 'La Patria', de Manizales, Jhon Viáfara hizo una serie de aseveraciones con notable tristeza por la forma en que manejaron su caso con la justicia.

"No fue justo lo que hicieron conmigo. Me hicieron un montaje y mostraron una imagen que no es la mía. Buscaron una foto que tampoco era la pertinente. Me mostraron como un delincuente y mostraron riquezas que no tenía. Dijeron que la plata estaba en paraísos fiscales y eso nunca se pudo probar; me relacionaron con gente que nunca conocí. Por fortuna mucha gente sabe quién soy yo. Nunca sentí apoyo y me utilizaron como un trofeo para mostrarme como resultado de la lucha contra el narcotráfico", explicó Viáfara.

¿En qué equipos jugó Jhon Viáfara?

Viáfara jugó entre los años de 1998 y el 2015. Además estuvo en múltiples oportunidades con la Selección Colombia, en categorías juveniles y de mayores. Estos fueron sus equipos.



Deportivo Pasto

América de Cali

Once Caldas

Portsmouth FC (ING)

Real Sociedad (ESP)

Southampton (ING)

La Equidad

Junior

Pereira

Medellín

Cali

Águilas Doradas