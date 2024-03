De Nacional no solamente se fue Dorlan Pabón: una de sus joyas a jugar en Brasil

En el fútbol colombiano, Atlético Nacional pasa ahora mismo por una crisis deportiva gracias a los malos resultados, hecho, que tiene al equipo por fuera de los ocho en el rentado local.En medio de ese panorama oscuro, el equipo antioqueño sorprendió al confirmar la salida de Dorlan Pabón, sin embargo, no es el único jugador que se va del equipo.

Según información revelada por el portal brasileño 'Globo Esporte', "Atlético Mineiro selló el fichaje del colombiano Brahian Palacios", quien viene de tener destacadas actuaciones en los minutos que tuvo la posibilidad de jugar con Nacional.

Desde hace más de una semana, en el circulo de Nacional se especulaba que estaban negociando con Mineiro para concretar la transferencia del jugador de 21 años, sin embargo, no habían logrado un acuerdo, puesto que los número no daban por satisfecho al 'verdolaga'. En un principio la oferta del equipo aurinegro fue de dos millones de dólares, no obstante, "Mineiro insistió y la subió a tres millones para así dar por cerrado el negocio".

Y es que según el citado medio, otro de los factores que incidió en el fichaje de Palacios fue la prematura eliminación de Atlético Nacional en la Copa Libertadores. Los 'verdolagas' perdieron 4-0 en el marcador global frente a Nacional de Paraguay.

Otro de los sucesos que también le abrió la puerta a Palacios fue la salida de Cristian Pavon, el 'nueve' de Mineiro, a Gremio de Portoalegre. De esta manera, si bien deberá adaptarse a las filas del equipo de Belo Horizonte, el colombiano tendrá la oportunidad de sumar minutos y demostrar todo su talento.

Cabe recordar, que, Mineiro cuanta con varias figuras, entre ellas Hulk, Otavio y Gustavo Scarpa.

¿Cómo le fue a Brahian Palacios en Atlético Nacional?

Si bien el atacante debutó en el 2022 con el club de Antioquia, su mejor nivel lo mostró el año pasado. Velocidad, gambeta y una fuerte pegada con pierna derecha ilusionaron a la hinchada y a la postre le aseguraron varias presencias en el onceno del equipo. 47 partidos, cuatro asistencias y tres goles fueron su aporte durante todo el 2023.

En este 2024 apenas ha sumado 242 minutos, repartidos en cuatro partidos: frente a Deportivo Cali, Equidad y los dos juegos contra Nacional de Paraguay. Cabe recordar, que, Palacios hizo parte de la Selección Colombia Sub-23 que disputó el Torneo Preolímpico en Venezuela.

¿Cómo va Atlético de Mineiro en el 2024?

El aurinegro terminó como líder del grupo B del Campeonato Mineiro con 14 puntos y ahora jugará la semifinal el sábado 9 de marzo contra América MG.