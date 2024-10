Devis Vásquez y su relación con Óscar Córdoba, exarquero de la Selección Colombia

Devis Vásquez suma un buen presente con el Empoli en la Serie A de Italia. El arquero colombiano, de 26 años, es portada en los medios de aquel país por sus atajadas bajo los tres palos y en el reciente compromiso de su club hasta atajó un penalti, llevándose todos los aplausos. Hace un año, el exguardameta de la Selección Colombia, Óscar Córdoba , venía dando conceptos positivos del oriundo de Barranquilla.

Y es que poco o nada se conocía del golero 'currambero' hasta cuando su nombre hizo 'eco' en la prensa italiana a causa de su fichaje por el Milan procedente del Guaraní, de Paraguay.

¿Qué relación tiene Devis Vásquez con Óscar Córdoba, exarquero de la 'tricolor'?

Básicamente, el exgolero de la Selección Colombia y uno de los grandes ídolos de Boca Juniors, de Argentina, le recomendó a Juan Román Riquelme, que preside como dirigente deportivo del 'xeneize', a Vásquez Llach para que en un futuro fuera del guardameta del 'azul y oro'.

Devis Vásquez, jugador del Empoli, en duelo frente a Lazio. DOMENICO CIPPITELLI/NurPhoto via AFP.

"A 'Romi' (Juan Román Riquelme) ahorita que empezó la temporada, hay un chico que me gusta aquí en Colombia, un chico de 21, 22 años, Devis Vásquez. Le dije 'Romi' llevátelo, es un pelado de 1,96 de estatura, ¡1.96, Dios Mío! Tiene que agarrar la pelota a 3 metros 20 centímetros de altura, y tiene una técnica de pegada con la izquierda, con la derecha. Pero 'Romi' me dijo: "Óscar, en este momento tengo que traer jugadores consolidados, me ocupa un espacio de extranjero y no lo puedo traer, lo voy a tener en radar", esas fueron las palabras de Córdoba en charla con 'Fox Sports Radio Argentina'.

Pero ahí no paró el buen concepto por parte del otrora arquero de la 'tricolor' hacia Devis Vásquez: "El chico se fue a Paraguay, está allá aprendiendo, madurando, porque para poder ser el arquero de Boca necesita lomo, y quiero que en el futuro sea el arquero de Boca", agregó al medio anteriormente citado.

Devis Vásquez, jugador del Empoli. GIUSEPPE MAFFIA/NurPhoto via AFP.

De otro lado, el barranquillero pide 'pista' en la Selección Colombia a raíz de su buen presente. "Empoli me permite lucirme, es un escaparate porque lanza a muchos jóvenes. Tengo la oportunidad de mostrarme y demostrar que estoy preparado para jugar en cualquier gran club, en Italia o en otras ligas europeas", dijo el arquero a la prensa en Italia.