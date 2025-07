DT de León valoró esfuerzo de James Rodríguez y la mentalidad, y consideró de "excesiva" la derrota

El argentino Eduardo Berizzo, entrenador del León, dijo este sábado que la goleada que su equipo sufrió por 4-1 ante Cruz Azul, en la tercera jornada del Apertura de México, fue excesiva. Rescató la intensidad de James Rodríguez y el resto de sus dirigidos.

"Nos vamos con bronca porque fue un partido muy parejo. El resultado no concuerda, los cuatro goles fueron demasiado exagerados porque dos de ellos nos los hacen cuando estábamos en busca del empate", afirmó el técnico al final del partido.

James Rodríguez en medio del partido entre Cruz Azul y León por la Liga MX. X de @clubleonfc

Al León le costó en el primer tiempo generar jugadas ofensivas. En el segundo lapso Cruz Azul resolvió a su favor con un tanto de su goleador Ángel Sepúlveda, uno de Jeremy Márquez y doblete de Carlos Rodríguez; el visitante descontó gracias a un autogol de Jesús Orozco.

Berizzo reconoció que la falta de contundencia de sus artilleros condicionó el duelo y abrió el camino a los tantos del rival ante la desesperación de encontrar la igualada.

"Nosotros fallamos, sobre todo en el segundo tiempo en el que tuvimos dos opciones claras; si hubiéramos abierto el marcador el partido se habría puesto de nuestro lado. Debemos ser más certeros para evitar estas situaciones", explicó Berizzo.

El exentrenador del Sevilla, Celta de Vigo y Athletic Club de España, destacó la entrega de sus jugadores a pesar de las dificultades que enfrentaron.

"Rescato la intensidad de mi equipo, el mecanismo de juego que desarrollamos. Está derrota nos debe enseñar, por eso me digo que me quedo con la mentalidad de no bajar los brazos".

El timonel agregó la necesidad que tiene su plantel por todavía incorporar un par de refuerzos que les permita ser más competitivos.

"Nos faltan refuerzos, queremos un centrocampista y un delantero para redondear la plantilla y luchar por clasificar a la fase final, esa es nuestra mentalidad. Debemos reinventar nuestras formas para aspirar a ser campeón", concluyó.

La derrota dejó al León en tres puntos en la decimosexta posición del torneo. Para la cuarta jornada del Apertura, el León recibirá al Monterrey el próximo 11 de agosto.