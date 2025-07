Alfredo Arias: "Bienvenido que los errores vengan ahora al principio; Junior debe mejorar"

Junior de Barranquilla mantiene el invicto en la Liga BetPlay II-2025. Los dirigidos por Alfredo Arias sumaron un punto en su visita a Once Caldas, en Manizales, fue un 2-2 en el Palogrande; aunque hay indicar que el 'tiburón' ganaba cómodamente 0-2, pero el 'blanco-blanco' reaccionó en los últimos minutos del compromiso válido por la cuarta fecha.

Luego del duelo, el DT uruguayo al servicio del elenco 'currambero, dio sus impresiones en rueda de prensa. Valoró el trabajo de sus dirigidos, pero a la vez hizo autocrítica de lo que deben mejorar para los próximos compromisos.

"Faltó que el rival dejara de intentar, el rival es un buen equipo, por algo está competiendo de la manera que compite internacionalmente, y creo que sí nos faltó. En ese pedido de cambio de Rivas, que salió lesionado, y mandamos el cambio, pero no pudieron entrar, y en ese intento que no pudimos hacer los cambios, viene el primer gol de ellos y ganan ánimo y fuerza. Luego quedamos expuestos cerca de nuestro arco al cachetazo, son cosas que hay que corregir. Es un llamado de atención para muchas cosas que no hacemos bien y hay que corregir, sin quitar el mérito de un rival que fue adelante y que quiso empatar", dijo de entrada Alfredo Arias.



Otras declaraciones de Alfredo Arias:

-¿Salieron mejor en el segundo tiempo?

"Creo que el segundo tiempo salimos más agresivos, sentimos que podíamos ir más sobre ellos y no cuidarnos tanto y empezamos a soltar las presiones hasta llegar a su arquero. Empezamos a lograr que ellos no jugaran, hasta el gol nuestro fuimos dominadores, nos estaba faltando el último pase, la definición. Vuelvo a decir, hay muchas cosas por mejorar, llevamos un mes y el equipo muestra cosas muy buenas, es bueno que pase esto a esta altura y no pensemos que está todo bien, tenemos que trabajar. Hemos podido entrenar poco porque hemos tenido que jugar cada tres días, este es el cuarto partido en doce días con tres salidas, pero les pasa a todos. Lo bueno es que no se perdió, el equipo se lleva un punto en el sinsabor que perdimos dos, quiere decir que estamos yendo por todo".

- Las opciones falladas para aumentar el marcador...

"Hubo momentos en que estuvimos el tercero nuestro y no lo supimos aprovechar, recuerdo un par de jugadas de Enamorado (José) que no definimos bien, pero como digo, ellos lograron el empate y fue importante para ellos y nos golpeó. De estar dominando el partido, pasamos a no tener la pelota y no supimos salir de ese pozo; bienvenido que los errores vengan ahora al principio".

- Los aspectos a mejorar

"Tenemos que mejorar, tenemos que corregir, creo que hicimos un buen partido igual en una cancha que no es fácil para nadie, y vuelvo a decir nos pusieron (Once Caldas) en un lugar que no supimos salir, nos costó de ese primer gol de ellos cuando la verdad era salir a jugar lo mismo, el rival se creció; son cosas que pasan en el fútbol".

- ¿Junior se confió?

"Ni pensamos que estaba terminado el partido, antes de poder reforzar la defensa, nos convierten el primer gol y ahí nos afectó y al rival los hizo crecer. Tenemos que hacer nuestra mea cupla de qué cosas no pudimos definir antes".