El esfuerzo de James Rodríguez no fue suficiente para León, que cayó 4-1 con Cruz Azul de Kevin Mier

James Rodríguez volvió a ser incisivo en León, el que más generó peligro en el pórtico del Cruz Azul; sin embargo, sus esfuerzos en el campo de juego del Estadio Olímpico Universitario no fueron suficientes, ya que su equipo se vio superado por la 'máquina cementera' 4-1; las 'fieras' dieron ventajas en defensa, en compromiso válido por la tercera jornada del Apertura MX. Mientras que en los 'celestes' figuró Kevin Mier bajo los tres palos.

El '10' cucuteño intentó con su fútbol crear espacios en pro de dejar a los delanteros del León bien posicionados en el área rival; no obstante, sus compañeros no estuvieron 'finos'. Además de poner esos pases extraordinarios, Rodríguez Rubio por poco marca un golazo de media volea antes de culminar la primera parte, pero Mier, de gran actuación este sábado 26 de julio, le dijo que no con una excelente atajada. El golero oriundo de Barrancabermeja se rehízo tras su presentación en la jornada anterior donde fue criticado por cometer claros errores.

James Rodríguez, jugador del León AFP

James David mostró su magia, provocó el autogol de un rival, y a su vez también recibió faltas de los contrarios. Dio lo mejor en beneficio de su equipo, pero no alcanzó para revertir el resultado final.

El que sí supo aprovechar las opciones de cara al arco rival fue Cruz Azul, que en la segunda parte fue una verdadera máquina, y dejó en evidencia las falencias de los dirigidos por Eduardo Berizzo en el fondo. En uno de esos goles de los 'celestes', el arquero de León, Óscar Damián García, hizo un verdadero 'blooper', de no creer. James Rodríguez y todos en las 'fieras' se lamentaron.

Hay que indicar que a León le anularon un gol a Rogelio Funes Mori, reciente incorporación, por fuera de lugar.

Rodríguez Rubio y compañía deberán pasar este 'trago amargo' y ya pensar en su próximo partido. El calendario indica que será la Leagues Cup, certamen en el que enfrentarán en la primera jornada a CF Montréal, en el Estadio Saputo. A las 6:00 de la tarde, hora de Colombia, rodará el balón.