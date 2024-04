César Guzmán pide repetir el partido Patriotas vs. Pasto, de la fecha 19 de la Liga

En la Liga I Betplay 2024 del fútbol colombiano se viene una polémica más, relacionada con la fecha 19 de la fase todos contra todos que fue jugada el fin de semana anterior. Y es que César Guzmán, dueño de Patriotas, le anunció al programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que va a solicitar a la Comisión Disciplinaria del campeonato declarar nulo el partido que perdieron por un marcador de 0-3 con Deportivo Pasto, en el estadio La Independencia, de Tunja.

"Por ausencia del VAR hoy hacemos una petición a la Comisión Disciplnaria que ese partido (contra Pasto) sea declarado nulo. Presentamos argumentos para que se repita este partido, ya que se han violado unos reglamentos", declaró Guzmán en entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

El directivo explicó lo sucedido el domingo pasado en la capitall boyacense y así precisó que "yo hablé con el doctor Jaramillo (Fernando) y me dijo que era una pequeña falla, que ya la iban a arreglar, como siempre creo que en las personas, fui, me senté en el palco a ver e partido; pero después me vine a enterar que se jugó sin VAR, con autorización del presidente Jaramillo o de algún otro funcionario de la Dimayor".

Guzmán siguió con las explicaciones del caso. Así apuntó que "el partido en Tunja, de la fecha 19, no hubo temas de fuerza mayor, simplemente fue una marcada negligencia de los técnicos que pudieron hacer el adecuado enlace de comunicaciones. Desde antes se tenía conocimiento de la ausencia del VAR, aún así se autorizó el inicio del juego sin el VAR. Nuestros jugadores y el cuerpo técnico estaban molestos por eso, por todo lo que se estaba jugando".