DT del Rayo Vallecano empezó a despedirse de James Rodríguez; se incomodó con pregunta

Íñigo Pérez se volvió a referir a James Rodríguez en rueda de prensa en la que recibió varias preguntas sobre el cucuteño, interrogantes que no evadió, pese a que dejó ver su malestar con algunas de ellos.

Los periodistas le pidieron que dijera si tenía diferencias con el mediocampista ‘cafetero’ de 33 años de edad, ante lo cual se mostró incómodo y manifestó que habría algún interés detrás de esas consultas:

“No tenemos ningún problema entre él y yo. Y repito, muchas veces me veo aquí un poco contestando preguntas que no sé por dónde vienen y también desconozco hacia dónde van mis respuestas”.

Y señaló directamente a los reporteros, dando a entender que sus declaraciones se podrían manipular: “No dudo de que vayan a realizar una correcta transcripción”.

Técnico del Rayo Vallecano ya le da el adiós a James Rodríguez

En la misma conferencia, dejó en el ambiente la sensación de que hay algo más con el futbolista que no se puede manifestar de manera pública: “No puedo dar más información. Ojalá pudiera decir algo, pero no puedo responder más sobre esto”.

Posteriormente, aclaró que para él está bien que el colombiano se vaya del club: “Entiendo que hay jugadores que quieran salir, lo entiendo perfectamente, pero no depende solo si uno quiere salir. Yo lo dejo, sería una salida muy rápida y que probablemente pudiera darse”.

En video, sus respuestas (minutos 5:33 y 9:17):

De hecho, estuvo de acuerdo con que Rodríguez parta lo más pronto posible, avalando así ciertas las versiones que aseguran que el ‘cafetero’ no está en los planes del entrenador.

“Entiendo que el mercado de invierno puede servir para que jugadores que no tienen minutos los puedan encontrar”, señaló.

Y fue claro cuando explicó que no tiene espació para el cucuteño en su onceno inicial: “Intento empatizar mucho con el jugador y entiendo que cuando no dispone de minutos comienza una frustración que se puede pensar que sea injusta porque solo pueden jugar 11... no puedo alinear a 22”.

El ‘10’, que es capitán y figura de la Selección Colombia, suena para ir a final de año a Lazio de Italia o a Boca Juniors de Argentina . Por ahora, su mayor competencia está en los compromisos de la Eliminatoria Sudamericana.