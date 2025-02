"Duván Zapata ha sido el delantero más difícil de marcar; es rápido y duro de manejar"

La última vez que Duván Zapata tuvo acción fue el pasado 5 de octubre de 2024. En aquella ocasión, fue titular y anotó un gol en la derrota 2-1 de Torino frente a Inter de Milán , por la Serie A de Italia . Sin embargo, cuando se jugaban los últimos minutos del encuentro, exactamente el 80', sufrió una delicada lesión que le impidió seguir en el terreno de juego.

Grandes gestos de dolor y una enorme tristeza hacían pensar lo peor y, tiempo después, se terminó confirmando: rotura de ligamentos cruzados. Desde entonces, ha estado enfocado en su recuperación, justo cuando vivía y atravesaba por un buen momento, siendo pieza clave, goleador y hasta capitán del club. Pero ya falta menos para que regrese a los campos.

Mientras que esto sucede, los elogios para 'el Toro' no han faltado y no precisamente de sus compañeros, sino de algunos rivales, que han padecido con el alto nivel, potencia, físico y calidad del delantero 'cafetero'. Quien habló, en esta ocasión, fue Thomas Kristensen, defensa del Udinese, dejando una declaración que no pasó desapercibida y causó revuelo.

Duván Zapata tuvo que salir en camilla del partido Inter vs. Torino. Image Photo Agency/Getty Images

En entrevista con 'RG ORG', afirmó que, desde su llegada a la Serie A de Italia, en el 2023, el atacante que más le hizo la vida imposible fue, justamente, Duván Zapata. Recordemos que lo enfrentó en dos oportunidades la temporada pasada y, en uno de esos duelos, el nacido en Padilla, Cauca, de 33 años, infló las redes y, como si fuera poco, dio una asistencia.

Publicidad

"¿El delantero más difícil de marcar? Puede que te sorprenda, pero diría que Duván Zapata. Se mueve mucho y es rápido. Puede moverse bien en el espacio reducido y eso hace que sea difícil de manejar o de controlar", afirmó el central de 23 años, confirmando por qué el colombiano ha sido uno de los futbolistas de nuestro país con mayor trascendencia.