Efraín Juárez y el 'palito' a Junior, por fichaje de James Rodríguez: "Lo daban por hecho"

La llegada de James Rodríguez al fútbol mexicano ha dado mucho de qué hablar, especialmente con las figuras del balompié ‘manito’ como principales protagonistas. Y es que, el colombiano es considerado toda una estrella, así como también su fichaje por el Club León.

Y justamente, para hablar de lo que fue el fichaje del ‘10’,Efraín Juárez, entrenador de Atlético Nacional, charló con ‘Fox Sports MX’, dejando en claro que esta contratación le dará un atractivo a la Liga y al equipo dirigido por Eduardo Berizzo.

“Lo de James, aquí en Colombia había un tema bastante fuerte porque había un club bastante interesado (Junior); prácticamente lo daban por hecho y en un par de días cambió todo, y terminó aterrizando en León. Me parece que para la Liga de México, llevar a un tipo de esa calidad, de esa jerarquía, obviamente ayudará muchísimo. me parece que León, de cara a los compromisos que tiene, que es el Mundial de Clubes, enserio que lo ayudará muchísimo”, indicó de entrada el estratega mexicano, refiriéndose al posible fichaje del ‘10’ al ‘tiburón’, que se quedó con la ilusión y cientos de camisetas con el nombre de James por vender.

❌ 'HAY BASTANTE MOLESTIA EN COLOMBIA POR JAMES A LEÓN, PORQUE QUERÍAN QUE REGRESARA AQUÍ'



La llegada de James Rodríguez al futbol mexicano, NO les pareció en Colombia 🇨🇴👎#FSRadioMX pic.twitter.com/eHYIWnTs8y — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 13, 2025

Sumado a eso, Juárez siguió destacando las cualidades y aspectos positivos que el cucuteño llega a aportar al Club León, cuadro que tendrá importantes compromisos locales e internacionales para este 2025.

“Lo que puede aportar James es mucho. Me parece que fue una gran acción y gran trabajo de León, porque, para ser sincero, estando aquí, que no salí de vacaciones porque me quedé trabajando, todos los días se hablaba de eso. En la televisión hay bastante molestia, porque se quería que el capitán de la Selección Colombia regresara al país y hoy se va a otro destino que es México. Entonces, aplaudir la gestión”, sentenció el entrenador mexicano.