El jugador que pasó sin 'pena ni gloria' por Nacional, le amargó la noche a Juan Fernando Quintero

Correspondiente a la novena jornada de la Primera División de Argentina, Racingy Sarmiento se enfrentaron el pasado martes en El Cilindro, con un Juan Fernando Quintero como protagonista. Y no precisamente por ser figura, más bien por convertirse en el ‘villano’ de la noche.

¿Por qué? Con la posibilidad más clara de igualar un complejo partido, el antioqueño falló desde los doce pasos contra Fernando Monettiy terminó sentenciando la derrota 0-1 de la ‘academia’ en condición de local. Hecho que no cayó muy bien en la afición de Racing.

Y es que, con un importante registro en los penaltis, justamente por esa misma razón ‘Juanfer’ se adueñó de la pelota en el cobro, con toda la confianza del mundo, para anotar. Sin embargo, su disparo a media altura y al palo izquierdo fue bien adivinado por el guardameta de Sarmiento, quien es recordado por su mal pasado en Atlético Nacional.

¡ATAJÓ MONETTI! El arquero de Sarmiento le contuvo el penal a Juanfer Quintero y todo sigue 1-0 en el Cilindro a favor de los de Junín.



Evidentemente, las criticas en contra del colombiano no se hicieron esperar, así como otros varios comentarios positivos, en el que bancaron al volante de 31 años, quien, en su cuenta oficial de Instagram se pronunció horas después de errar la pena máxima. “A seguir en todas”, dijo Quintero.

¿Quién es Fernando Monetti?

Monetti es el actual guardameta de Club Atlético Sarmiento, club con el que ganó el pasado martes frente a Racing, siendo figura.

Fernando nació el 21 de febrero en 1989, en La Plata, Buenos Aires. Desde muy joven estuvo involucrado en el fútbol, sin embargo, la oportunidad para debutar en la Primera División de Argentina.

Esto se dio hasta el 21 de noviembre de 2010, vistiendo los colores de Gimnasia, frente a Vélez Sarsfield. De ahí en adelante, Fernando Monetti nunca soltó la titularidad y empezó a labrar su propio camino, haciendo un nombre en el fútbol internacional.

Para 2015 se dio su fichaje por Lanús, un club de mayor reconocimiento, donde pudo llamar la atención de Atlético Nacional, conjunto en el que no es muy bien recordado. Esto, teniendo en cuenta que hizo parte de la final perdida contra Deportes Tolima en 2018.

Es más, tras un complejo bajo los tres palos del ‘verdolaga’, a finales del mismo año tuvo que ser transferido a San Lorenzo, en su intención de buscar un cambio de aires.

En el ‘ciclón’, Monetti tuvo un rendimiento importante. No obstante, una vez terminó la sesión de préstamo, regresó a Atlético Nacional, donde no fue tenido en cuenta y, hasta culminar su contrato, no pudo regresar a San Lorenzo en condición de jugador libre.

Luego de volver al cuadro de Almagro, en el que no fue tan protagonista, arribó a las toldas del Club Atlético Sarmiento, donde actualmente juega.