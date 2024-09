En Brasil, ya se plantean un Fluminense sin Jhon Arias: "Sería un golpe muy duro"

Para nadie es un secreto que, en los últimos meses, Jhon Arias se ha convertido en uno de los colombianos con mayor proyección a nivel internacional, de la mano también de la gran oportunidad que le dio el Fluminensepara poder figurar.

El chocoano ha estado más que presente en los últimos éxitos del 'Flu': la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana y el subcampeonato del mundo, el cual se le terminó yendo a manos del Manchester City. Además, aunque actualmente su equipo no pasa por los mejores momentos, él ha sido uno de los que ha sacado la cara por el equipo, de cara a sacarlo de aquella dura situación, pues se encuentran peleando el descenso en el Brasileirao.

Pues bien, debido a sus grandes actuaciones con la camiseta de los de Río de Janeiro, varios clubes mostraron su interés en hacerse con sus servicios. A lo largo del más reciente mercado de fichajes, equipos como el West Ham, Fenerbahce o Galatasaray presentaron ofertas formales por Arias, sin embargo, se rechazaron todas ellas.

No obstante, en Brasil, ven la salida del colombiano como algo más pronto que lejano, razón por la cual, han empezado a plantearse escenarios en los que el Fluminense no cuente con Jhon Arias y dichas 'simulaciones' no saldrían nada bien.

Publicidad

"Una eventual salida de Arias sería un golpe muy duro, casi inevitable, más aún en una temporada de baja de André. Arias es el tipo de jugador activo en Brasil que miramos y nos preguntamos cómo sigue aquí. Es un jugador que combina calidad técnica, capacidad física y donación al equipo. Una combinación muy rara de encontrar", declaró Carlos Mansur, periodista especializado en el mundo del fútbol, respecto a Jhon Arias.

Jhon Arias, una de las principales figuras del Fluminense en Brasil. Foto: X de Fluminense.

"Creo que Arias es, al menos en las dos últimas temporadas, uno de los principales jugadores en Brasil y en el continente", agregó, catalogándolo como uno de los mejores jugadores de Sudamérica.

Publicidad

Por otro lado, Cabral Neto, comunicador experto en el mundo de Fluminense aseguró que: "Arias tiene muchas virtudes que son muy visibles en el campo, pero la más importante de todas es su inteligencia táctica. Tiene una comprensión del juego muy por encima de la media y ofrece exactamente lo que el equipo necesita y el entrenador quiere, independientemente de quién comanda a Fluminense. Arias se ajusta a las ideas de Fernando Diniz, Mano Menezes o cualquier otro comandante. Y, a partir de esta perfecta lectura y ejecución, el colombiano entrega sus virtudes. Es desde Arias que se desarrolla el juego Fluminense", además asegurando que el declive que tuvo el 'Flu' mientras Jhon estaba en Copa América, fue evidente de lo que podría pasar si se va el colombiano del equipo.

"No es para menos, ha sido recordado regularmente en las convocatorias de la selección colombiana, donde alcanzó la condición de titular y lo hizo muy bien en la buena Copa América que hizo Colombia. Por todo ello, una posible salida de Arias sería un golpe muy duro para Fluminense, ya que es un deportista muy difícil de reemplazar. Es el tipo de deportista que, si se va, requerirá que el club tenga que hacer una alta inversión para sustituirlo por alguien de un nivel cercano", sostuvo Pedro Moreno, periodista de 'Globo Esporte'.

Finalmente, Rodrigo Coutinho también lamentó la posible salida de Arias. "Arias es uno de los mejores jugadores en activo del fútbol sudamericano actual. Su salida en mitad de una temporada en la que el Fluminense ya ha perdido a André, otro referente del equipo, podría resultar trágica. Ha sido la diferencia ofensiva del equipo en los partidos de marcación más difíciles. Suma habilidad, velocidad y fuerza, además de mucha técnica a la hora de definir, ya sea en tiros o asistencias. Tiene nivel para jugar en las principales ligas del mundo".