En Cagliari están felices con el fichaje de Yerry Mina, pero hay un aspecto que preocupa al DT

En el Cagliari, Yerry Mina espera retomar protagonismo y volver a su mejor nivel de juego. El defensor central de nuestro país pasó de la Fiorentina al club que es entrenado por Claudio Ranieri y que en la actualidad se ubica en la casilla número 18 de la Serie A 2023/2024 con 18 puntos, luego de 22 jornadas disputadas.

Este lunes, el elenco de Ranieri tendrá un duelo más que importante y contra un rival de 'quilates' en pro de revertir su presente en el popular 'calcio', será contra la Roma, y en la antesala del juego el DT habló de Mina González, destacando un poco su carrera deportiva y hasta habló de su posible debut.

"Habríamos querido a Mina al inicio del mercado de fichajes de verano, es un auténtico líder, generoso, presume de muchas batallas a nivel internacional y en las mejores ligas. Ambos (Gaetano, el otro fichaje) están listos para jugar, lo veremos el lunes por la tarde", esas fueron las palabras del timonel del Cagliari en conferencia de prensa este sábado.

Yerry Mina en sesión de entrenamiento con el Cagliari. @CagliariCalcio

Eso sí, en medio de intervención con los medios de comunicación, llamaron la atención unas palabras por parte del director técnico italiano, de 72 años, y fue el tema de las lesiones de Yerry Mina, que en el tiempo más reciente le han impedido mostrar su destreza con el balón a fondo. Incluso, sus constantes molestias físicas hicieron 'mella' para que tuviera poca participación con la Fiorentina.

"Es un jugador que estuvo en Inglaterra, en la Selección Colombia tiene muchas batallas, tengo que afinarlo físicamente porque solo ha jugado unos minutos, esperando que no se lastime porque es un poco sujeto y que suele tener pequeños problemas. Mina es muy generoso, es el tipo de jugador que te dice que siempre es bueno, incluso cuando necesita un día libre. Habrá que tener mucho cuidado con este aspecto", reafirmó Claudio Ranieri.

¿A qué hora es el partido entre Roma vs. Cagliari?

El partido por la Serie A de Italia 2023/2024 se efectuará este lunes 5 de enero en el mítico estadio Olímpico. El balón rodará a las 2:45 de la tarde, hora de Colombia, y tal como ejecute en las sesiones de entrenamiento, Yerry Mina podría sumar minutos, tal como lo afirmó el propio Ranieri en la conferencia de prensa.

¿Qué dijo Yerry Mina tras ser fichado por el Cagliari?