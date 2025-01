En España a James Rodríguez lo tildan de “decepción del año” y dicen que “se ve lento”

James Rodríguez terminó el 2024 y ahora comenzó el 2025 generando noticias y reacciones por lo que está viviendo en el Rayo Vallecano , donde no está siendo tenido en cuenta, no es convocado por el técnico Íñigo Pérez y de paso ahora se mencionó que está enfermo y no ha podido entrenar a la par de sus compañeros.

Además de eso, el entorno de hinchas y medios de comunicación que cubren al cuadro franjirrojo no han tenido ‘piedad’ en criticarlo por lo que ha sido su presencia en España, generando mucha expectativa en su llegada luego de ser el mejor jugador de la Copa América, pero sin presencia en la cancha.

Por eso, el portal ‘Unión Rayo’, que sigue todo lo relacionado con el cuadro de Vallecas, escribió una nota de las cinco decepciones del 2024 en el cuadro de la franja, y como era de esperarse, apareció James Rodríguez.

“Este es el top 5 de los peores momentos del Rayo Vallecano en el año 2024”, titularon en el citado medio, y el quinto lugar fue para el futbolista colombiano.

James Rodríguez durante entrenamiento de Rayo Vallecano. Getty Images

Publicidad

Los otros cuatro temas que abordaron sobre las decepciones del año pasado en el club español fueron: “pésima organización por el centenario del club”, “la polémica intención de trasladar el estadio fuera de Vallecas”, “las camisetas del Centenario” y la “mala gestión de la campaña de abonos”.

Las críticas para James Rodríguez

Publicidad

“Por último, está el caso especial de James Rodríguez. El colombiano llegó como una auténtica estrella tras ser MVP de la pasada Copa América, lo que presagiaba un rendimiento espectacular. Sin embargo, Iñigo Pérez ha optado por utilizar a otros jugadores y, en las pocas oportunidades con las que ha contado, tampoco ha conseguido imponer su juego”, señalaron de entrada.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Rayo Vallecano, en partido de la Liga de España Getty Images

Pero la crítica más fuerte para el ‘10’ de nuestro país fue cuando señalaron que “se le ve un tanto lento en comparación con el ritmo vertiginoso del equipo”.

“El partido ante el Real Madrid fue un antes y un después para James Rodríguez en el club franjirrojo. El cafetero no fue convocado y, desde entonces, nadie sabe nada sobre su situación. Tampoco ha ido convocado ante el Villarreal ni ante el Betis y las últimas informaciones apuntan a que se podría estar ultimando su salida del club”, explicaron sobre el futuro del colombiano, quien podría salir próximamente en caso de seguir sin el respaldo del cuerpo técnico.