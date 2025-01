En España se lamentan con James Rodríguez brillando en México; “qué lastima”, dicen

James Rodríguez encontró su lugar en México, luego de algunos pasos sin éxito en sus recientes clubes. Con apenas dos partidos con el León de Guanajuato ya le han cometido un penalti, ha marcado un gol, es tratado como una estrella y todo eso al parecer lo tiene cómodo en territorio ‘manito’.

Pero con su prematura salida de Rayo Vallecano, de España, donde no contó con el respaldo del técnico Íñigo Pérez, sigue dejando secuelas, comentarios, análisis y hasta lamentos porque no pudo volver a destacarse en el Viejo Continente.

Por eso, a través de redes sociales y luego del primer gol, titularidad de James Rodríguez y de paso el triunfo 1-0 de León sobre Juárez, en España hubo alguien que se lamentó que no le hayan dado la confianza al mediocampista cucuteño en Vallecas.

Se trata del reconocido periodista del programa ‘El Chiringuito’ y quien además es amigo del ‘10’, Edu Aguirre, quien a través de su cuenta de ‘X’, donde tiene más de 700 mil seguidores, decidió hablar de lo que está viviendo en México.

“Qué lástima verte triunfar tan lejos James Rodríguez y qué bien te cuidan en México. Dale duro leyenda”, fue el emotivo mensaje del comunicador citando una publicación del Club León con el video del penalti marcado por el colombiano.

Qué lástima verte triunfar tan lejos @jamesdrodriguez …y qué bien te cuidan en México.



Dale duro leyenda!!❤️💪🏼 https://t.co/z9MdhFySwJ — Edu Aguirre (@EduAguirre7) January 26, 2025

Pero aunque hay personas que se lamentan que James Rodríguez no pudiera brillar en España en su regreso a Europa, desde el Rayo Vallecano también en las últimas horas se volvió a hablar del paso del cucuteño por dicho club, y el encargado fue el presidente Martín Presa, quien al final dio el motivo por el que no pudo acomodarse en el elenco de la franja roja.

"Hemos tenido la suerte de tener en el Rayo un futbolista de la talla mundial de James Rodríguez. Por circunstancias en nuestro sistema de juego no ha encajado como todo el mundo quisiéramos. Solo queda desearle la mejor de las suertes tanto en León como en el próximo Mundial de Clubes y en el próximo Mundial de selecciones siempre que no juegue un equipo español o contra la selección española", comentó el dirigente a 'Movistar Plus', mostrándose de igual manera agradecido por su permanencia en Madrid.

Eduardo Berizzo, el técnico de León que sí confía en James Rodríguez

Apenas ha jugado dos partidos, uno como titular, pero el entrenador argentino al frente del equipo mexicano ha demostrado con hechos y con palabras lo importante que es y será el futbolista colombiano en los 'esmeraldas'.

"Yo veo a un jugador comprometido y en lo futbolístico seguramente crecerá, su juego crecerá y nosotros creceremos a partir de eso, de su pase, de su exquisitez en ver a quién va a dejar mano a mano con el arquero", aseguró Eduardo Berizzo en rueda de prensa luego del gol y el 1-0 de León sobre Juárez en la noche de sábado.