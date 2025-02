En Europa están encantados con un jugador de la Selección Colombia: "Es un fenómeno"

Un jugador de laSelección Colombia está brillando en su equipo actual y ha generado una serie de elogios que lo ponen en la élite en un futuro no muy lejano. Sus presentaciones en la cancha han llamado la atención de gigantes europeos como el Real Madrid y el Inter de Milán.

Se trata de Jhon Lucumí, defensor central de Bolonia de Italia, quien es titular indiscutido y que ya hizo historia al marcar el primer gol en la historia del club en la UEFA Champions League.

Jhon Jáner Lucumí, defensor colombiano que milita en el Bolonia. NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

En esta ocasión, los buenos comentarios fueron de Vincenzo Italiano, director técnico del conjunto rossoblú. El estratega reveló, en rueda de prensa previa al juego contra Parma, que una persona, muy cercana a él y que hace parte del fútbol, quedó impresionado con Lucumí.

"Ayer un querido amigo mío, además de un excompañero y entrenador, vino a ver el entrenamiento y después del entrenamiento me dijo 'En este equipo hay un fenómeno'. Se refería a Lucumí, un defensa con ese físico, esa cualidad, esa destreza que es un futbolista increíble. Jhon también sabe bien que si quiere convertirse en un top absoluto no puede cometer esos errores cometidos anteriormente porque se va a las habilidades sucias e inmensas. Si se aplica puede borrar estos aspectos porque solo es cuestión de la cabeza, si llena estos huecos se convierte en un top. Sí, dijimos todo cara a cara, sin ser susceptibles porque conmigo no van muy lejos. Hemos analizado los errores y esperamos haberlos solucionado", contó el DT.

Desafortunadamente, este sábado, Bolonia perdió 2-0 en su visita al Parma por la Serie A de Italia. Lucumí disputó los 90 minutos con la escuadra rojiazul.

En lo que va de la temporada 2024/25, el nacido en Cali ha sido pieza clave en la defensa del Bolonia, acumulando 30 partidos en todas las competiciones. Ha disputado 21 encuentros en la Serie A, siete en la UEFA Champions League y dos en la Copa Italia, sumando 2.397 minutos. Ha anotado un gol en la Liga de Campeones y ha recibido siete tarjetas amarillas. Su regularidad y solidez defensiva han sido fundamentales para el buen desempeño del equipo en la temporada.