¿En qué va la situación de Jhon Jáder Durán con el Aston Villa?: esto dicen en Inglaterra

El futuro de Jhon Jáder Durán es toda una incógnita, que da de qué hablar en territorio inglés, donde tratan de hilar cabos para determinar si al final el colombiano permanecerá en Aston Villa o dará el salto hacia el West Ham, club que desde hace días ha mostrado una fiel intención de ficharlo.

“Jhon Durán quiere un nuevo club este verano, pero hasta ahora ningún equipo ha cumplido con la valoración que Aston Villa tiene de él, incluido el West Ham, que parece haber buscado otros objetivos”, indicó de entrada ‘Birmingham Live’, refiriéndose a la situación del ‘cafetero’, que, pese a su intención de cambiar de aires, en los ‘villanos’ hay unas exigencias económicas bastante altas.

No obstante, al joven atacante colombiano también le llegan ofertas desde el medio oriente, donde parece ser que el dinero no es un problema, pero el nivel futbolístico sí, o por lo menos para Durán sí lo es. “Hay clubes de Arabia Saudita interesados en el joven de 20 años, pero no está claro si estaría dispuesto a mudarse a Oriente Medio en este momento de su carrera”, agregó el portal inglés.

Jhon Durán con Aston Villa - Foto: Getty Images

¿Jhon Jáder Durán llegará al West Ham?

A pesar de su buen presente en el cuadro de Birmingham, parece ser que Durán tiene intenciones de salir este mismo mercado, pero no a cualquier equipo. Su deseo es vestir los colores del West Ham.

Esta conclusión la sacan en Inglaterra, luego de que el ‘cafetero’ realizara un gesto que habría dado luz verde para el fichaje a los ‘Hammers’.

"Aston Villa está investigando una transmisión en vivo en las redes sociales donde Durán pareciera mostrar un gesto de ‘Irons’, lo que agregó más leña al fuego de las especulaciones sobre la transferencia”, citó ‘Birmingham Live’.

Según lo reveló ‘Inside Fútbol’, cuando “Villa viaje al este de Londres para su debut en Premier League (cuando Duran podría ser jugador de los Hammers), el joven podría quedar fuera del partido como parte de un posible acuerdo entre los dos clubes”.

No obstante, por informaciones de últimas horas en la prensa internacional, parece ser quela situación no va tan bien encaminada como se planteó inicialmente, pues el cuadro ‘villano’ no cede a sus aspiraciones económicas en las negociaciones por el colombiano.

Jhon Jáder Durán, delantero colombiano que milita en el Aston Villa. PAUL ELLIS/AFP

Es más, por esta misma razón, los ‘hammers’ ya habrían cambiado de objetivo, descartando un posible fichaje por Durán: “El West Ham ha iniciado conversaciones con el Borussia Dortmund para fichar al delantero Niclas Fullkrug, mientras busca alternativas a Jhon Durán del Aston Villa”.

“El Villa valora a Durán en 40 millones de libras, pero el West Ham aún no ha llegado a un acuerdo para su traspaso. La propuesta anterior, que ofrecía dinero en efectivo más el centrocampista Lewis Orford, fue rechazada”, concluyó ‘Birmingham Live’.