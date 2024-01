Estos son los jugadores colombianos en la Liga Argentina 2024: la lista es larga

Se abrió el telón de la Liga Argentina 2024. El jueves 25 de enero, se disputaron los primeros compromisos , con Tigre vs. Sarmiento, Instituto vs. Deportivo Riestra, Central Córdoba vs. Newell’s Old Boys y Atlético Tucumán vs. Rosario Central. Pero la jornada seguirá a lo largo de estos días y se extenderá hasta el domingo 28 de enero. Ese día, el último duelo será Estudiantes vs. Belgrano.

Como es habitual, nuestros futbolistas, quienes están por todo el mundo, dirán presente en el certamen argentino. La lista es larga y en total tendremos 25 representantes. Cada uno de ellos, de seguro, nos hará vibrar fecha a fecha, con goles, asistencias, buenas actuaciones y dejando las puertas abiertas para futuras contrataciones. Y es que es un mercado muy apetecido año tras año.

Sin duda, el hombre que más alegrías nos dio y de quien se espera, continúe por la misma senda de gloria, es Jaminton Campaz. El extremo recién pudo resolver su situación contractual y firmó con Rosario Central. Allí, se ganó el cariño de la gente, luego de ser figura en 2023 y clave en el título conseguido. Razón por la que, en el 2024, espera que no sea la excepción y lo va a dar todo.

Pero no se puede dejar de lado a jugadores como Miguel Ángel Borja (River Plate), Juan Fernando Quintero (Racing), Roger Martínez (Racing) y Carlos Sánchez (San Lorenzo), de gran pasado, que supieron vestir la camiseta de la Selección Colombia y que nos han llenado de orgullo a lo largo de sus carreras. Y el listado sigue, resaltando a otros futbolistas que esperan dejar una gran huella.

Cabe aclarar que San Lorenzo es el club con más colombianos entre sus filas para la actual edición de la Liga Argentina, que promete emociones de principio a fin. Son cuatro quienes vestirán la camiseta del 'ciclón' y ellos son Nicolás Hernández, Jhojan Romaña, Carlos Sánchez y Diego Perea. Todo está listo y nadie querrá perderse ni un solo encuentro y menos donde haya 'cafeteros'.

Miguel Ángel Borja celebrando su gol contra Pachuca, por partido de preparación. @RiverPlate

¿Quiénes son los colombianos que jugarán en la Liga Argentina en 2024?