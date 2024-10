Faustino Asprilla: "A Jhon Durán esas 'pataletas' lo pueden perjudicar para un futuro"

La reciente actuación de Jhon Durán, el pasado martes en la Champions League frente al Bolonia , lo tiene atrayendo los principales focos en el fútbol internacional. El delantero colombiano se volvió a reportar con un tanto en la victoria del Aston Villa 2-0, pero también protagonizó un episodio que ha dado de qué hablar.

En el minuto 65, luego de haber anotado, Durán fue sustituido para darle el ingreso a Ollie Watkins, una decisión que no le gustó mucho al antioqueño. Una vez abandonó el terreno de juego, descargó su ira pegándole a las sillas del banquillo y minutos más tarde se marchó al camino, de manera anticipada.

Todo esto ha traído diferentes opiniones, entre algunos que destacan el carácter de Durán y su ambición en el juego; mientras que algunos otros le reprochan sus actitudes y declaraciones que ha llegado a dar. Este miércoles en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, habló Faustino Asprilla y se refirió sobre el presente de Jhon Jáder.

"Es normal que a todo el que juegue al fútbol le de rabia cuando lo cambien, ya lo que no es normal es la pataleta que hace (Durán). Debe estar más tranquilo, él hace el gol y después de repente se da esa reacción. Es algo muy malo para el equipo, para los compañeros. Tiene que entender que hay muchos más futbolistas con el deseo de jugar y que no lo pudieron hacer”, fueron las palabras iniciales del exdelantero de la Selección Colombia.

Jhon Durán con Aston Villa

Desde su visión, Asprilla se refirió y le dio un consejo a Unai Emery para detener este tipo de reacciones del joven delantero: “El entrenador tiene que hablar con él, que no puede volver a pasar, que no vuelva a suceder esto ni ahí en el club, ni en la Selección. En Europa son los entrenadores los que se encargan de los fichajes, son las personas que tienen la decisión de escoger si uno va o no. Si le ven esas pataletas, va a tener mucha dificultad si es que lo quieren más adelante”.

“Yo ponía el ejemplo de Morelos, el que llegó a Nacional, quien todo lo que hizo en Escocia, pero al final tuvo un comportamiento que lo afectó. Durán es muy joven, tiene que aprender, que alguien en la casa le hable, que no hagas esas cosas, eso en un futuro lo puede perjudicar", agregó el oriundo de Tuluá.

Pero para Asprilla, el trabajo de aconsejamiento debe venir también por parte de sus colegas más experimentados: “Los compañeros de Aston Villa creo que tienen que hablar con él, jalarle las orejas, es algo que no puede volver a suceder, no se puede dejar pasar eso. De pronto, el técnico no lo va a colocar a jugar en los próximos partidos".