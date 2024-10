Gerard Piqué y la respuesta de Shakira luego de que el español rompiera su silencio

Pasan los meses, los años y la separación de Gerard Piqué y Shakira sigue ocupando espacio en la prensa internacional, y por las más recientes declaraciones de ambos se generaron ecos en España.

El exjugador del Barcelona y ya retirado como futbolista, ‘rompió su silencio’ sobre los rumores y demás noticias que siempre lo involucran, tras su ruptura con la cantante colombiana.

“Yo siempre he estado muy tranquilo. Sé en el mundo en el que vivimos. Sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación controláis un mensaje y, en líneas generales, cada uno dice lo que quiere vender. La verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar”, aseguró Gerard Piqué en una entrevista con ‘CNN’.

Sumado a eso, en declaraciones recogidas por ‘Mundo Deportivo’, también tuvo resonancia unas palabras de Shakira en las recientes horas, al parecer respondiendo a las declaraciones del exjugador español.

“Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos”, fueron las contundentes palabras de la cantante barranquillera para ‘GQ’.

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación tras más de 10 años de relación. Getty Images

Lo cierto es que tras la turbulenta separación de Shakira y Gerard Piqué sigue generando comentarios, opiniones, y más tras ser dos figuras públicas que siguen muy activos en redes sociales y en sus respectivos proyectos.

El español ahora se centró en ser empresario, en ser uno de los líderes de la reconocida Kings League y de paso ser imagen de marcar internacionales. Del lado de la cantante colombiana ha vuelto a potenciar su carrera artística, con su talento y sus giras, algo que siempre da de qué hablar en el mundo entero.