Faustino Asprilla y sus cuentos: el golazo en Milan vs. Parma y el jugador que sintió pesar de él

Faustino Asprillamarcó toda una historia en Parma de Italia, en donde dejó gratos recuerdos y alcanzó la estatura de ídolo de los hinchas de dicho club, al que llegó procedente de Atlético Nacionalen 1992/93. Su velocidad, gambeta, picardía, poder de desequilibrio y calidad quedaron en evidencia. Además de eso también anotó goles y golazos, como uno de tiro libre que le hizo a AC Milan, el 21 de marzo de 1993 y con el que le quitó a los rossoneri un invicto de 58 fechas.

Y precisamente cuando se cumplieron 31 años de ese gran tanto, el popular 'Tino', con su particular estilo, rememoró ese dulce episodio de su carrera deportiva en 'Espn Colombia'.

"Cuando se terminaban los entrenamientos en Parma varios cobrábamos tiros libres. Antes de irme de Nacional, yo creo que le hice gol de tiro libre a Envigado en el Atanasio. En Parma cuando llegué, por obligación se ordenaba por el entrenador que se empezara a patear y a patear", comenzó contando el nacido en la ciudad de Tuluá.

Asprilla complementó y contó lo sucedido en la cancha de AC Milan ese día. "Y ese día, yo pateé. Cuando entré a ese estadio y vi 90 mil (hinchas), yo me iluminaba. Empezaba a correr como un loco, ese día me chiflaron como un loco, yo cogí la pelota todo agrandado, antes yo había cobrado otro libre mal. El DT Scala quería que cobrara otro compañero. Pero yo ya pongo la pelota, me concentré, mire la barrera, vi al arco. Le pegué con fuerza, con potencia, porque no solamente era pasar el balón", recordó.

El también hombre de la Selección Colombia no sabía el significado de esa anotación, ni tampoco el récord que ostentaba Milan con Fabio Capello como entrenador.

"A Parma le iba bien en ese estadio. Yo tiraba el balón largo, todos esos (los defensas de Milan) iban detrás mío, Queríamos ganar y al final lo hicimos", complementó el vallecaucano.

El relato de Faustino Asprilla terminó con un hecho curioso, al finalizar el partido con un par de figuras italianas. "Después cuando termina el partido, le pedí la camiseta de Franco Baresi, le dije: cambiemos la camiseta y no me puso atención. Ahí me vio Paolo Maldini, nos conocíamos, él hablaba muy bien el español y me dijo: venga cambiemos, seguro le dio pesar y me la cambió".