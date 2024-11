Frank Fabra reapareció y ya es noticia en Boca Juniors: esto se dice del colombiano

A casi un año de lo sucedido en la final de la Copa Libertadores contra Fluminense, donde Frank Fabra fue expulsado por salirse de ‘casillas’, el colombiano ha tenido que ponerle la ‘cara’ a las críticas y tenso ambiento con la afición de Boca Juniors ; misma razón que lo ha mantenido desapercibido en el club durante los últimos meses.

No obstante, con los ‘humos’ más bajos, ahora el ‘cafetero’ volvió a aparecer y ya es noticia en territorio argentino, donde se habla de su posible regreso a las canchas, tras largas semanas de inactividad y ausencia.

Según lo afirmó Leandro Aguilera, periodista que le sigue los pasos, muy de cerca, al cuadro ‘xeneize’, el colombiano estaría preparando su regreso con Boca Juniors, con la llegada del nuevo entrenador en el equipo.

“Frank Fabra está muy bien físicamente y, desde que llegó Fernando Gago, bajó 6 kilos. El DT lo tiene bien considerado y todo indica que vuelve a ser convocado para jugar con Lanús. No es el único que está mucho mejor, desde lo físico, y eso se nota en cada práctica”, citó el periodista en su cuenta oficial de ‘X’, revelando que el futbolista de 33 años volvería a estar en consideración para el equipo ‘azul y oro’.

Y es que, aunque el presente de Fabra con Boca Juniors no es el mejor, cabe destacar que el ‘cafetero’ llegó a ser una de las principales figuras del equipo, además de haber sido hasta capitán del equipo. No obstante, su error en la final perdida contra Fluminense, en la Copa Libertadores de 2023, no fue pasada por alto en el entorno ‘xeneize’.

¿Qué dicen los hinchas de Boca sobre el regreso de Fabra?

En su intención de volver a ser tenido en cuenta y tener protagonismo con el cuadro ‘azul y oro’, el lateral colombiano se prepara, no solo para volver a una convocatoria con el equipo argentino, sino que también para empezar a tener rodaje y responder en cancha.

Una vez se filtró la información que Fabra volvería a estar apto para regresar, algunos aficionados de Boca Juniors no se lo tomaron bien y se hicieron sentir en las redes, juzgando su estado físico y nivel futbolístico.

De todas maneras, algunos otros salieron en defensa del ‘cafetero’, quien podría volver a la acción este domingo 3 de noviembre, cuando visiten a Lanús por el duelo correspondiente a la jornada número veinte de la Primera División del fútbol en Argentina.