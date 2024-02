Frank Fabra recibió disculpas por parte de un extécnico de Boca Juniors, por polémicos comentarios

En la previa del Superclásico y tras los controvertidos comentarios sobre Frank Fabra, el ex DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, emitió disculpas públicas al colombiano, admitiendo que sus palabras fueron lamentables. Estas palabras fueron dichas por la reacción que tuvo el colombiano en un jugada contra Fluminense en la final de la Copa Libertadores.

"Todavía es reciente la final de la Libertadoresy el error de Fabra quedó en el hincha. Un jugador de esas características y nivel no puede cometer ese error. Lo puteé como nunca en la final de la Libertadores, más que cuando fui su entrenador", fue la declaración de Arruabarrena, en diálogo con Radio Mitre.

De igual forma, los comentarios no pararon, ya que el jugador colombiano recibió otra critica de Rodolfo Arruabarrena, quien asegurò que lo vio gordo en la final contra Racing.

Días después el Vasco diálogo con Ubaldo Fillol en Instagram y declaró lo siguiente: "El otro día salí en una radio y tuve unas palabras desafortunadas. Opiné sobre Fabra y los silbidos, haciendo pública una opinión que no tenía que ser pública. Por eso le pido disculpas a Fabra de manera pública.

Hace poco, el 'Vasco' compartió su reacción ante la expulsión del colombiano: “A Fabra lo putee como nunca en la final de la Libertadores. Lo putee más que cuando fui su entrenador”.

Frank Fabra y el momento de su expulsión en la final de Copa Libertadores Raul Sifuentes/Getty Images

*Más declaraciones de Rodolfo Arruabarrena

"Siempre fui en contra de que los exjugadores declaren en contra de un jugador actual. Yo sé que Fabra es un buen pibe, un buen compañero y por eso estuvo en Boca todos estos años".

"Dije una opinión que me la tenía que haber guardado porque he hecho daño, seguramente. Por eso pido disculpas y entiendo que pueden ser aceptadas o no".

"Sigo opinando lo mismo, pero después de todos los comentarios que hubo hacia Fabra, tengo que pedir disculpas. Quería dejarlo en claro".

¿Qué pasó con Frank Fabra y Juan Román Riquelme?

En medio de los desafíos actuales que enfrenta el lateral colombiano, Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors y exjugador de renombre, ha brindado apoyo y palabras de aliento.

Además de sus declaraciones públicas sobre Fabra, el fin de semana pasado, Riquelme llamó la atención al entrar al vestuario abrazando al colombiano antes del partido contra Lanús.

Muchos interpretaron esta acción como un mensaje de respaldo hacia Fabra en medio de un momento complicado para él.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

Boca Juniors se enfrenta este domingo 25 de febrero con River Plate en condición de visitante. Los 'xeneizes' se ubican en la séptima casilla del grupo B con nueve unidades.