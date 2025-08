Jhon Arias dejó enamorados a los ingleses con su gol y debut con Wolverhampton

Jhon Arias marcó en su debut con los Wolves, pero no fue suficiente para obtener un resultado, ya que el equipo de Vitor Pereira fue derrotado por poco ante el Girona en el Estadi Montilivi.

Tras una breve concentración en España, los Wolves se enfrentaron al equipo de La Liga el domingo por la noche, pero perdieron por los goles de Yangel Herrera y Joel Roca. Arias salió del banquillo y terminó con una actuación impresionante poco después, pero solo sirvió de consuelo en el norte de España.

El Old Gold tardó solo 90 segundos en registrar su primer disparo a puerta, con Jorgen Strand Larsen leyendo el inteligente pase de Fer López pero disparando directo a las manos del ex portero del Tottenham Hotspur Paulo Gazzaniga, mientras que Yaser Asprilla disparó desviado el primer disparo del equipo local.

Cristhian Stuani tuvo el balón en la red para el Girona al principio, pero el fuera de juego lo impidió, mientras que Asprilla disparó directo a José Sá, capitán de los Wolves esa noche. El Old Gold también tuvo que sobrevivir a una confusión en la portería, antes de que Asprilla disparara desviado tras el córner resultante.

Para los Wolves, una ocasión clara en los primeros 45 minutos se les escapó. Ki-Jana Hoever fue una amenaza por la derecha, al igual que López, pero ninguno de los dos logró encontrar la calidad necesaria en su último pase, y ambos equipos se fueron al descanso con el mismo marcador.

Si bien los Wolves se mostraron sólidos en el primer periodo, su rendimiento se desvaneció rápidamente tras la reanudación. Cuando Santiago Bueno falló su pase a Marshall Munetsi, los Wolves no lograron recuperarse, y un centro profundo permitió a Yangel Herrera superar al uruguayo en el segundo palo y rematar a bocajarro.

Jhon Solis entonces llamó al portero suplente Sam Johnstone para que entrara en acción, sin embargo no hubo nada que pudiera hacer para evitar el segundo gol. Fue una jugada de magia de Joel Roca, quien desde dentro del ángulo del área, lanzó un impresionante remate alrededor de Johnstone y se metió en la esquina superior para el 2-0.

Al llegar la hora de juego, los Wolves hicieron cinco cambios, dos de ellos especialmente significativos. Arias saltó al campo como jugador de Old Gold por primera vez, mientras que Yerson Mosquera regresó a la acción por primera vez desde septiembre, cuando sufrió una grave lesión de rodilla.

Arias también intervino rápidamente. Rompió el balón dentro del área del Girona y habilitó a Strand Larsen, cuyo disparo raso fue despejado por Gazzaniga. Tras el córner resultante, que Hugo Bueno lanzó con gran precisión, Mosquera remató de cabeza con dirección a portería, pero el balón se fue por encima del larguero.

Sin embargo, el Old Gold tuvo un anticipo de lo que espera a 12 minutos del final. João Gomes avanzó y filtró a Arias, quien superó a su defensor y demostró serenidad para marcar el primer gol de los Wolves.

También fue el equipo de Vitor Pereira el que buscó el empate en el último momento, con Hugo Bueno rematando desviado tras una buena asistencia de Joao Gomes, lo que resultó ser el último momento decisivo en España.

Jhon Arias, elogiado por la prensa inglesa

"Muy buen trabajo de Xao Gómez en el centro del campo. Quizás tuvo un poco de suerte en cómo le llegó el balón a Arias, pero lo aprovechó muy bien. En primer lugar, su primer toque es bueno. Y luego se deshace del rival. Es fuerte. Es agresivo. Sale al campo, entra en el área. Directo. Y es un buen remate. Quiero decir, realmente no puede fallar. No, pero con el espacio que se ha creado y la verticalidad de la carrera. Exacto. Se lo ha creado él mismo, exactamente eso. Y ha sido una muy buena señal. Y genial para él, de nuevo, desde el punto de vista de la confianza. Mira, es un tipo con experiencia, pero desde el punto de vista de la confianza. Llega a un nuevo club y tiene algunas buenas señales. Y lo hizo también después del gol y tuvo algunos buenos momentos", fue el análisis que hicieron Liam Keen and Nathan Judah, periodistas de 'Express & Star'.