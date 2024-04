Frank Fabra y la amarga 'vuelta al ruedo' con Boca Juniors, en Copa Sudamericana

Boca Juniors sumó una dura derrota en la Copa Sudamericana por 4-2 en su visita a Fortaleza, en Brasil. En el 'xeneize' volvió a ser titular después de mucho tiempo Frank Fabra; no obstante, pese a la larga espera por la oportunidad de ser inicialista, su desempeño no fue el mejor, y si fuera poco, salió lesionado en la segunda parte.

En esta oportunidad, el número '18' del 'azul y oro' no jugó como lateral, sino que se desempeñó como volante por izquierda, estuvo más adelantado en el campo de juego del Estadio Castelão. Pese a que esta incursión no "fue del todo negativa" como reseña el diario 'Olé' y se "mostró como una rueda de auxilio para Sarachi", no pudo darle peso al su equipo por ese sector de la cancha. Solo tuvo un remate en la primera parte desde la media distancia que salió por encima del travesaño.

Así las cosas, en Argentina no pasaron por desapercibido su retorna a la alineación de Boca Juniors y luego de la caída en el certamen internacional salieron los habituales 'uno por uno' y Fabra no fue ajeno a ello.

¿Qué dijeron en los medios argentinos sobre el desempeño del colombiano contra Fortaleza?

En ese orden de ideas, en 'Olé' no fueron condescendientes con ninguno de los que estuvieron en el partido de Copa Sudamericana contra Fortaleza y en el caso del exlateral del Medellín y Deportivo Cali lo puntuaron con tres sobre diez.

Frank Fabra en acción de Boca Juniors en la Copa Sudamericana. MARLON COSTA/AGIF via AFP

Ya en el caso de su desempeño en el campo de juego dijeron lo siguiente: "Colaboró poco con Saracchi en la marca del demonio Pikachu. Más posicional que dinámico como volante izquierdo. Criterioso en los pases aunque sin sintonía fina en los intentos de filtrarlos al área. Un bombazo cruzado afuera. Salió con una molestia en el isquio zurdo".

Mientras que en 'TyC Sports' escribieron que "volvió a jugar después de mucho tiempo y se notó la falta de ritmo. Tuvo alguna buena en el primer tiempo, pero no mucho más que eso. Salió lesionado". También le dieron tres puntos de calificación.

Fabra sintió una dolencia muscular y fue reemplazado al minuto 18 del segundo tiempo. El colombiano solo acumula 251 minutos en seis partidos en este 2024 con Boca Juniors.

El 'xeneize' suma 4 puntos en el Grupo D luego de tres jornadas disputadas y una diferencia de goles de -1. Fortaleza es líder con puntaje perfecto.