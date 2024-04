Alberto Gamero: “La situación de Millonarios está complicada en Copa Libertadores”

Millonarios sufrió una dura derrota 3-1 este jueves a manos de Palestino, de Chile, en la Copa Libertadores 2024. Con esa caída, el equipo colombiano quedó complicado pensando en seguir en el certamen internacional y lograr algún paso a los octavos de final, algo de lo que es consciente el propio Alberto Gamero.

El técnico de los ‘embajadores’ atendió a la prensa en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo, para analizar lo que fue este compromiso.

“Indudablemente hoy tenemos un resultado que no esperábamos, llegábamos con la mayor ilusión y no se pudo, con un punto faltando nueve se hace complicado, muy duro, pero como dice uno, tenemos las dos posibilidades de seguir peleando en esta Copa y la otra es la Sudamericana. Tampoco podemos esconder eso desde hoy, es duro para nosotros, por lo que pasó hoy, por el partido”, aseguró de entrada Alberto Gamero.

Eso sí, el estratega al frente de Millonariosquiere que sus jugadores se repongan rápidamente y se enfoquen ahora en asegurar la clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-I del fútbol colombiano.

Publicidad

“El domingo tenemos un partido de clasificación, para seguir nuestra lucha en el torneo colombiano y sabemos que también será duro. Pasar la página lo mas rápido posible, que los jugadores se repongan de este golpe duro y pensemos en Boyacá Chicó que no va a regalar nada y trataremos de buscar esa clasificación”, agregó.

Palestino vs Millonarios en Copa Libertadores - Foto: AFP

Acá más declaraciones de Alberto Gamero, técnico de Millonarios:

Publicidad

*El cambio de Daniel Cataño por Danovis Banguero

“Es simple, liberar un poco más a Ruiz y darle profundidad con Johan y Banguero, que hizo un buen trabajo, fue de los jugadores más relevantes y exigentes. Fue una molestia de Cataño y quisimos tener un volante 10 que era Daniel Ruiz y que pudiera liberarse y buscar las posibilidades de tener un hombre más de marca como Banguero y otro de salida, como Johan”.

*Corregir para los partidos en El Campín por Copa Libertadores

“Yo creo que nos falta una semana para esos dos partidos, miraremos cuáles son los jugadores disponibles, nosotros tenemos estructura que por momentos la hemos cambiado, tenemos que corregir los errores y mirar el panorama que se nos viene ahora”.

*Los errores han costado caro

"Nosotros quisimos que Millonarios salga a ganar a dónde vaya. Los errores nos han llevado a no sumar los puntos que intentamos tener, a veces hay resultados donde pasan porque no concretamos. No vamos a tapar que tenemos una deuda con nuestro país internacionalmente".